5年變1年！種大麻非為販毒可減刑 政院最快明通過修法草案

毒品危害防制條例規定，栽種大麻者處5年以上有期徒刑，但司法院大法官去年3月20日解釋指出，此部分與罪刑相當及比例原則不符，應在1年內修正，行政院最快明將送草案修法，最慢下周四送出。 據了解，修法考量若非以販毒為出發點，得減輕其刑，擬改為處1年以上、7年以下有期徒刑。

大麻為毒品危害防制條例所列的第二級毒品，不僅持有種子有罪，遑論運輸、販賣。包括台灣高等法院台中分院、新竹地院、高院和男子黃獻璋都認為條文有牴觸憲法人身自由、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官認為毒品危害防制條例第12條第2項規定不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，情節輕微者雖能依刑法第59條減刑，但罪責不相當，釋字790號解釋宣告違憲。

為配合大法官宣告違憲，行政院預計最快明送草案修法，最慢下周四也要送出，據指出，政委已將毒品危害防制條例審查完竣，考量若非以販毒為出發點，得減輕其刑，擬改為處1年以上、7年以下有期徒刑。