快訊

新冠肺炎境外+1 菲律賓籍20多歲男性移工帶病來台

BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5年變1年！種大麻非為販毒可減刑 政院最快明通過修法草案

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
5變1！種大麻非為販毒可減刑，政院最快明通過修法草案。 報系資料照
5變1！種大麻非為販毒可減刑，政院最快明通過修法草案。 報系資料照

毒品危害防制條例規定，栽種大麻者處5年以上有期徒刑，但司法院大法官去年3月20日解釋指出，此部分與罪刑相當及比例原則不符，應在1年內修正，行政院最快明將送草案修法，最慢下周四送出。 據了解，修法考量若非以販毒為出發點，得減輕其刑，擬改為處1年以上、7年以下有期徒刑。

大麻為毒品危害防制條例所列的第二級毒品，不僅持有種子有罪，遑論運輸、販賣。包括台灣高等法院台中分院、新竹地院、高院和男子黃獻璋都認為條文有牴觸憲法人身自由、基本人權限制疑義，聲請釋憲。大法官認為毒品危害防制條例第12條第2項規定不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，情節輕微者雖能依刑法第59條減刑，但罪責不相當，釋字790號解釋宣告違憲。

為配合大法官宣告違憲，行政院預計最快明送草案修法，最慢下周四也要送出，據指出，政委已將毒品危害防制條例審查完竣，考量若非以販毒為出發點，得減輕其刑，擬改為處1年以上、7年以下有期徒刑。

毒品 大法官 行政院

延伸閱讀

車站誘騙落單智能障礙女子進賓館性侵 認罪賠償獲減刑

修囤房稅 政院動了

政院急轉彎 喊修囤房稅

政院拍板 軍教月退俸增調整門檻

相關新聞

美女議員鍾沛君熱戀音樂人 肺腺癌開刀他一路愛相隨

台北市議會美女議員鍾沛君年初經歷肺腺癌初期開刀，手術順利完成，「周刊王」最近直擊，鍾沛君多次與音樂人、居酒屋老闆陳布朗熱...

學者估全球疫苗接種率達群體免疫 2022年底完成

台大公衛學者陳秀熙表示，今年預估生產疫苗30億劑，以達群體免疫的70%接種率估算，全世界要2022年底才能達標，但如能增...

綠白合精神錯亂？ 柯文哲嗆吳怡農：有人眼中只有藍綠

民進黨台北市黨部主委吳怡農昨表示，國民黨與柯文哲民眾黨「藍白合作」，看不到核心價值，只是政治盤算；「綠白合作」，民進黨支...

籃球可以打、樂器不能吹 教部喊停表演藝術賽是為防疫還是想省事？

教育部以防疫為名，連續2年停辦學生表演藝術類競賽團體賽，不僅讓苦練多時的學生失望，也招致家長、老師強大反彈。這項政策發生在部桃群聚感染事件落幕恢復營運，且國內多日無新增新冠肺炎本土病例，甚至政府還大肆宣傳要開放帛琉旅遊泡泡的時空環境下，更顯得諷刺和荒謬，也印證「不作為是教育部最大作為」。

美前國務卿龐培歐訪台？ 外交部：目前未討論相關規劃

美國前國務卿龐培歐9日接受媒體訪問時表示，若哪天有機會造訪台灣會是很棒的事；外交部今天表示，誠摯歡迎龐培歐擇期來台灣進行...

5年變1年！種大麻非為販毒可減刑 政院最快明通過修法草案

毒品危害防制條例規定，栽種大麻者處5年以上有期徒刑，但司法院大法官去年3月20日解釋指出，此部分與罪刑相當及比例原則不符...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。