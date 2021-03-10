南海美中動作頻頻 李仲威：爭取空中兵力整建

南海情勢緊張，海洋委員會主委李仲威今天在立法院內政委員會答詢表示，檢討國際情勢變化，依照兩岸關係及未來海域執法上的需要，海委會做了一些討論和建議，希望獲得大家共同支持、建立共識後把兵力整建起來。

正值中共兩會期間，上月才在南海演習的美國羅斯福號航母打擊群，日前再度進入南海。

李仲威今赴立法院內政委員會列席業務報告並備詢。民進黨立委湯蕙禎質詢指出，中國今年通過海警法，三月又在南海演習、我海巡署在太平島實彈射擊，目前戰力戰備是否足夠？

李仲威表示，空中兵力籌建主要和行政院既有政策會有改變，這是重大的事情，需要周延、完整的討論，建立共識後才把政策再做調整，這需要時間評估、分析，海委會正在積極做這件事，海巡署整建空中兵力需要有其必要性，他們還是會去爭取。

李仲威說，所有武器配備都是依照防衛作戰的需求、依照敵情威脅相對配置，足夠與否沒有人認為愈多愈好，多了可能也是負擔及浪費，他們都會檢討。但目前來看，「防衛武器應付現在情勢是足夠的」，未來要朝火力更強、機動力更大的武器換裝。

近日共機頻在西南海域繞台，李仲威說，影響的是東沙島會大一點，東沙現在有疏濬計畫，未來完成後大型巡艇可以進駐，增加巡護能力，太平島碼頭因靠港側水深不夠，海委會也有疏濬計畫，今年都已按計畫執行中，未來疏濬完成、水深足夠，船就能多了靠泊位置，會增加巡護能量建制。