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江啟臣推反萊豬公投為連任？藍委：蔡同榮在會氣到罵人

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨發動反萊豬兩公投案，昨天主席江啟臣趁就職滿周年日將百萬成案連署書送中選會，遭綠營質疑是為了連任主席操作公投。國民黨立委反批，民進黨的說法凸顯心裏完全沒民意，推動公投的前民進黨立委蔡同榮若還在會氣到罵人。記者周志豪／攝影
國民黨發動反萊豬兩公投案，昨天主席江啟臣趁就職滿周年日將百萬成案連署書送中選會，遭綠營質疑是為了連任主席操作公投。國民黨立委反批，民進黨的說法凸顯心裏完全沒民意，推動公投的前民進黨立委蔡同榮若還在會氣到罵人。記者周志豪／攝影

國民黨發動反萊豬兩公投案，昨天主席江啟臣趁就職滿周年日將百萬成案連署書送中選會，遭綠營質疑是為了連任主席操作公投。國民黨立委反批，民進黨的說法凸顯心裏完全沒民意，推動公投的前民進黨立委蔡同榮若還在會氣到罵人。

國民黨團副書記長李德維表示，民進黨把超過70萬人連署的公投，當作江啟臣個人自私行為，令人失望，民進黨真的是小看、踐踏人民，甚至踐踏公投的意義與價值。

李德維說，反萊豬公投連署書是70萬人民一筆一畫連署出來，假如反萊豬議題不值得公投，江啟臣變不出這麼多的連署書；民進黨講出這種話，要是蔡同榮還在，真的會痛罵民進黨這些污辱公投與人民的做法。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，不管是反萊豬或公投綁大選這兩個公投連署，甚或是藻礁公投連署，都是幾十萬人參與所促成，不是一、二個人的力量可以發起，民進黨最常用抹黑、抹紅這些主張直接民權的人，相關說法表示未正視民意。

陳玉珍說，民進黨大可以繼續這樣想，證明民進黨心裡完全沒有民意，國民黨也希望他們如此，8月28日的公投投票就是人民向執政黨展現真實聲音的時候。

公投 民進黨 國民黨

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