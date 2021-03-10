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高虹安怒拍桌 柯文哲：我喜歡有話直說個性
民眾黨備戰2022，開始布局地方黨部人事案，傳出民眾黨立委高虹安在會議上怒拍桌，讓在場兼黨主席的台北市長柯文哲回嗆「如果郭台銘在你敢拍桌？」場面相當難看。柯文哲今天表示，年輕人比較衝動，寧可團體成員有話直說，「我反而比較喜歡她這個個性」。
傳出民眾黨台中地方黨部人事，高虹安日前曾在會議中推薦一名商界人選，因沒人認識遭否決，高怒拍桌，讓柯文哲回嗆「如果郭台銘在你敢拍桌？」柯文哲今天說，「不會啦，年輕人都是比較衝動」。柯說，他寧可整個團體的成員有話直說，「不是搞放話、搞陰謀，我比較喜歡這種個性。」
至於藻礁議題，柯文哲說，2013年，不管是小英總統，或桃園市長鄭文燦都出來簽過保護藻礁，這個問題蔡鄭應該要出來面對，要出來解釋，為什麼他們要轉彎。
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