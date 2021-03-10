快訊

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄再傳槍擊 藍黨團：蘇貞昌為何沒震怒、換警局長？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市再傳槍擊案，一方姓麵包師傅男子槍殺兩人。國民黨團總召費鴻泰上午批評，一年多前高雄市發生鬥毆，因為高雄市長叫韓國瑜，行政院長蘇貞昌震怒，內政部長徐國勇與警政署長陳家欽南下坐鎮，這次麵包師傅開槍比鬥毆不嚴重？記者周志豪／攝影
高雄市再傳槍擊案，一方姓麵包師傅男子槍殺兩人。國民黨團總召費鴻泰上午批評，一年多前高雄市發生鬥毆，因為高雄市長叫韓國瑜，行政院長蘇貞昌震怒，內政部長徐國勇與警政署長陳家欽南下坐鎮，這次麵包師傅開槍比鬥毆不嚴重？記者周志豪／攝影

高雄市再傳槍擊案，一方姓麵包師傅男子槍殺兩人。國民黨團總召費鴻泰上午批評，一年多前高雄市發生鬥毆，因為高雄市長叫韓國瑜，行政院長蘇貞昌震怒，內政部長徐國勇與警政署長陳家欽南下坐鎮，這次麵包師傅開槍比鬥毆不嚴重？

費鴻泰表示，高雄市自從現任市長陳其邁就任後，兇殺與槍擊案件已是6都之冠，蘇貞昌為何有沒有震怒？換掉警察局長？徐國勇沒有夜宿高雄？現在高雄連一個麵包師傅都可以有槍，蘇要如何處理高雄治安問題？

國民黨團書記長鄭麗文也說，現在台南市與高雄市都成為子彈之都，在比賽誰的子彈多，卻讓所有市民活在恐懼中。

黨團副書記長李德維指出，高雄不僅1、2月已發生17件重大刑案，最近一、二周槍聲連連，從去年6月至今還發生13起重大工安，高雄市民真的需要政府協助，為什麼蘇貞昌不震怒，徐國勇與陳家欽沒有立即回應？

李德維呼籲，民進黨不要只是耍嘴皮說要光復高雄，蘇貞昌應拿出魄力，不要只在立法院耍嘴皮，對高雄治安與公安做一些事情。

高雄市 蘇貞昌 徐國勇

延伸閱讀

治安看顏色？ 王鴻薇：高雄槍擊沒震怒 蘇貞昌又雙標

核心技術防竊 蘇貞昌：戰略利益涉國安層次修法

喊話應變勞保基金破產？蘇貞昌：政府先表示態度很重要

應變少子化還在賴揆時代？蘇貞昌：效果確實沒立竿見影

相關新聞

美女議員鍾沛君熱戀音樂人 肺腺癌開刀他一路愛相隨

台北市議會美女議員鍾沛君年初經歷肺腺癌初期開刀，手術順利完成，「周刊王」最近直擊，鍾沛君多次與音樂人、居酒屋老闆陳布朗熱...

學者估全球疫苗接種率達群體免疫 2022年底完成

台大公衛學者陳秀熙表示，今年預估生產疫苗30億劑，以達群體免疫的70%接種率估算，全世界要2022年底才能達標，但如能增...

綠白合精神錯亂？ 柯文哲嗆吳怡農：有人眼中只有藍綠

民進黨台北市黨部主委吳怡農昨表示，國民黨與柯文哲民眾黨「藍白合作」，看不到核心價值，只是政治盤算；「綠白合作」，民進黨支...

劉建忻：公務員不利用職權 未禁止下班宣傳公投

立委關注考試院是否將修法限制公務員宣傳特定公投行為，考試院秘書長劉建忻今天表示，公投是對事，應該要尊重言論自由、意見表達...

【聯合開Pod】部隊鍋｜女飛官打破了多少性別障礙？ ft.戰機女飛官

到底飛行線上的女性，在從軍時打破了多少性別障礙，讓戰機女飛官說給你聽！

南海美中動作頻頻 李仲威：爭取空中兵力整建

南海情勢緊張，海洋委員會主委李仲威今天在立法院內政委員會答詢表示，檢討國際情勢變化，依照兩岸關係及未來海域執法上的需要，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。