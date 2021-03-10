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高雄再傳槍擊 藍黨團：蘇貞昌為何沒震怒、換警局長？
高雄市再傳槍擊案，一方姓麵包師傅男子槍殺兩人。國民黨團總召費鴻泰上午批評，一年多前高雄市發生鬥毆，因為高雄市長叫韓國瑜，行政院長蘇貞昌震怒，內政部長徐國勇與警政署長陳家欽南下坐鎮，這次麵包師傅開槍比鬥毆不嚴重？
費鴻泰表示，高雄市自從現任市長陳其邁就任後，兇殺與槍擊案件已是6都之冠，蘇貞昌為何有沒有震怒？換掉警察局長？徐國勇沒有夜宿高雄？現在高雄連一個麵包師傅都可以有槍，蘇要如何處理高雄治安問題？
國民黨團書記長鄭麗文也說，現在台南市與高雄市都成為子彈之都，在比賽誰的子彈多，卻讓所有市民活在恐懼中。
黨團副書記長李德維指出，高雄不僅1、2月已發生17件重大刑案，最近一、二周槍聲連連，從去年6月至今還發生13起重大工安，高雄市民真的需要政府協助，為什麼蘇貞昌不震怒，徐國勇與陳家欽沒有立即回應？
李德維呼籲，民進黨不要只是耍嘴皮說要光復高雄，蘇貞昌應拿出魄力，不要只在立法院耍嘴皮，對高雄治安與公安做一些事情。
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