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劉建忻：公務員未利用頭銜或職權 下班未禁止宣傳公投

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院司法及法制委員會。記者徐偉真／攝影
立法院司法及法制委員會。記者徐偉真／攝影

公務人員是否可以宣傳公投考試院祕書長劉建忻今天表示，目前公務人員行政中立法對公投相關行為沒那麼多規範，只要沒有利用公部門職權和頭銜，下班時間並未禁止。

考試院研擬修正「公務人員行政中立法」，規定公務員不得在上班時間及辦公場所推動公投案，草案預計上半年完成送立法院審議。

國民黨立委費鴻泰今天在立法院司法及法制委員會質詢時表示，今年是公投年，公務人員行政中立是大家追求的，今年8月會有四個公投，考試院最近要修公務人員行政中立法，把公投參與也納入，公務人員下班後是否可以宣傳公投？

劉建忻表示，公務人員行政中立法要修改這是上一屆立委反映的，一方面是因應罷免和公投制度的調整，因此要重新檢討，列入立法計畫，但討論過程中，因為今年是公投年，有公投正在進行，考試院發現對公投的行政規範做到何種強度會引發爭議，因為是對事不對人，考試院覺得應該尊重大家言論自由和意見表達，目前還在研議中。

費鴻泰追問，公務人員到底是否可以在下班時間，例如周末時走上街頭宣傳公投，或是到菜市場宣傳公投內容的理念，有人支持藻礁保存，有人反對，這樣可以嗎？

銓敘部長周志宏表示，目前的相關法律規範是公務人員行政中立法第10條，公務人員對於公職人員的選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上的權力、機會或方法，要求他人不行使投票權等，若不要利用職務上的機會，和職務上的行為無關，是可以的，未來修法方向會朝向放寬。

劉建忻表示，現行公務人員行政中立法，對公投相關行為沒有那麼多規範，所以無法禁止，只要不利用公部門職權、沒有利用自己的頭銜的話，下班時間是沒有禁止。

費鴻泰回應，「那當然就是可以」，他認為官員回答講得很模糊，被媒體報導後，會讓人覺得是對公務員有所限制。

公投 行政中立 考試院

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