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檢察長「海選」今天起展開 37、38期檢察官有競爭力

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

全國檢察長今年5月大搬風，檢察官人事審議委員會票選委員舉辦「海選」作業，今天公告受理檢察長人選報名或推薦；去年「期別最年輕」司法官學院36期的張介欽獲派連江地檢署檢察長，預計今年37期、甚至38期的檢察官都具檢察長競爭實力。

公告說，為辦理今年度遴任檢察長建議人選審議案，9位票選委員即日起至3月26日17時30分受理檢察長候選人的報名及推薦，向全國檢察官及各界廣徵意見，如是推薦他人者，應具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選委員將逐一確認，如本人無意願則不納入考量。

公告指出，3月26日上午10時會第一次公布彙總的全部報名、被推薦者名單、其現職及司法官期別等，供全國檢察官檢視；同日下午17時30分截止報名後，將公布「最後」彙總的全部名單。

票選委員說，如果是在截止期間才報名的候選人，雖仍具有候選資格，但有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等程序，將列入審酌考量範圍。

公告表示，9位票選檢審委員將自今年3月27日至4月7日間，向全國檢察官及各界廣徵意見，訂於4月8日召開檢審會的「會前會」討論入圍名單，再於4月9日上午的檢審會提出建議入圍名單，請全體檢審委員討論。

公告說，票選檢審委員受理報名及推薦方式，應以電子郵件或Line傳送報名表給票選檢審委員，格式不拘，不過，須包含姓名、現職及服務單位，有提供適任檢察長事蹟或資歷者更好；如是推薦他人者，也應具名推薦並加註事先已徵詢本人的意願；已向高檢署、高分檢署人事室報名者，不用再向票選委員報名。

檢察官 司法

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