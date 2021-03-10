王定宇傳緋聞不意外 岳母鄰居爆：近來李淑吟回來頻繁

民進黨立委王定宇陷入與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，昨他透過簡訊向媒體澄清兩人是分租關係，太太也知情，不過本人至今未出面說明，今早也未如往常在臉書發早安文。王定宇岳母的鄰居今上午指，「我住在這裡20年，最多只看到王定宇來2次」，並稱對王定宇的緋聞消息感到不意外。

昨天王定宇的岳母力挺他，認為王不可能與其他女子同居，「是有人亂講」，且女兒李淑吟也知道王定宇在台北租房子。今上午記者再訪岳母家，屋內無人應答。

王定宇岳母的鄰居則說，他住在這裡20年，最多只看到王定宇來2次，罕見來岳母家，並表示看到王定宇傳出緋聞的消息不意外，李淑吟近日則是來得比較頻繁。

王定宇在2002年當選台南市議員時，就與小他11歲的妻子李淑吟結婚，兩人育有3名兒子，偶爾會在臉書曬恩愛，王定宇有時在公開場合也會稱讚妻子是最大支柱。王定宇的岳母昨天也表示，女兒與女婿感情很好、很恩愛，當初追女兒追很勤。