蘇喊重啟核四不可行 黃士修：技術非問題、美國有先例

福島核災事故十周年，中華核能學會今天舉辦「2050碳中和的挑戰」座談會，討論國際情勢、先進再生能源技術等問題；核四商轉公投預計於今年8月28日投票，核四公投領銜人黃士修在座談會前舉辦記者會表示，核四雖然封存七年，但重啟技術不是問題，美國也有先例，至於地質斷層安全疑慮，美國並未禁止在斷層帶附近興建核電廠，只要做好安全分析即可。

行政院長蘇貞昌昨重申「重啟核四不可行」，黃士修表示，核四一號機2014年7月30日已完成安檢，經濟部8月20日公告，驗證符合安全設計規範要求，比起深澳燃煤排空汙、觀塘三接毀藻礁，為何不啟用已經蓋好的核四廠？至於核四封存七年能否重啟？美國還有封存更久而重啟的案例，技術不是問題。

核四附近有數個斷層，長期遭質疑有安全疑慮，黃士修說，前美國NRC官員Dr. Charles Casto在2018年來台表示，美國沒有禁止核電廠不能在斷層帶附近興建，而是要求做好安全分析進行設計，確保核電廠可以承受地震的作用力。至於民進黨立委洪申翰認為「核四公投是核災公投」，黃士修說，WHO和UNSCEAR追蹤研究報告，福島核災雖有輻射外洩，但觀察不到影響健康的效應，至今福島核災因輻射而死亡或罹癌的人數仍然是零。

針對碳中和作法，環保署前署長、台大地質系教授魏國彥呼籲，政府應於今年七月前提出施行成果檢討報告，並對各部會明確賞罰，公布下一個五年期程的減量目標與路徑；另應轉化「能源國家型計畫」十年成果，現在國科會、科技部執行過兩期的「能源國家型計畫」，其中有多項與「碳中和」相關的研究計畫，科技部與經濟部應再次盤點，將其中有潛力的項目列入國家科際發展攻關項目。

魏國彥表示，如果希望達到「碳中和」就要做「負排放」，以台灣的能源結構與工業發展來看，即便未來持續使用核能與多用再生能源，都難免還會有相當大量的碳排放量，因此要達到碳中和必須進行「負排放」，政府要全面規畫二氧化碳再利用、地質儲碳、生物儲碳甚至海洋儲碳等工作，並在今年內提出具體計畫與路徑。