綠白合精神錯亂？ 柯文哲嗆吳怡農：有人眼中只有藍綠

民進黨台北市黨部主委吳怡農昨表示，國民黨與柯文哲民眾黨「藍白合作」，看不到核心價值，只是政治盤算；「綠白合作」，民進黨支持者則會精神錯亂。柯文哲今回嗆吳怡農，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，但「有人眼睛只有藍綠，很慘。」柯文哲再大嘆一口氣，「這些人每天都在想選舉，國家就是被這些人搞壞了。」

對於吳怡農說，綠白合作會精神錯亂，柯文哲說，這都有標準答案，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非。柯也暗批吳怡農，眼睛只有藍綠，這是很慘。柯說，他認為就是就民生議題，好好做事就好，但有人的世界只有藍綠，每天都在想選舉，國家就是被這些人搞壞了。

至於藍白合後，民眾黨在立院與民進黨合作，後又組綠色連線，是否為「加綠淡藍」？柯文哲說，他就是照議題結合，若講得有道理就合作，講得沒道理誰理你。柯文哲說，「還是那一句話，能不能建議一個民生議題、社會對錯來討論的社會」，「怎麼每天都在搞顏色，太慘了！」

柯文哲說，民眾黨只用是非對錯評估，但若別人老是用顏色想問題，我也沒辦法，那是他們的問題，不是我的問題。媒體也問，北市府組綠色連線的目的為何？柯文哲說，也不要特別說成綠色連線，台北市政府裡面本來就是有藍有綠，這些人本來大家就是朋友，聚在一起聊天，本來就是很正常。