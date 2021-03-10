「核電狂熱者想重啟核四」洪申翰：很可能就是核災公投

立委陳椒華、蔡壁如和洪申翰今參與「311福島10週年前夕看核一廠燃料池危機論壇」，洪申翰直言，有一群對核電非常狂熱者，透過政治上的公投，硬是要重啟核四，這將是把台灣逼近核災懸崖的公投，不顧核四千瘡百孔的歷史，「核四公投很可能就是核災公投」。

該論壇由台灣公民參與委員會、綠色消費者基金會等民團和立委舉辦，眾人在會前便手持白蠟燭，為福島受災戶默哀祈福。

洪申翰說，今天是福島核災十周年前夕，這是國際上著名的工業災難，一直到今天還有4萬名以上的福島居民，沒辦法回到他們的家，被迫在外地，很辛苦工作來養家

洪申翰說，但台灣這幾年很可惜，竟然流傳一種說法，是日本即便發生福島核災仍要重啟核電，這是不對說法，事實上現在在運轉只有4座，沒有重啟的反應爐遠遠多過已經重啟的。

洪申翰說，有一群對核電非常狂熱的人，希望透過政治上公投，硬要重啟非常危險的核四，核四很多年都無法完成測試運轉，甚至貢寮的鄉親 也說，真的讓這群人讓把核四啟動，不顧千瘡百孔的歷史，這將是把台灣逼近核災懸崖的公投，核四公投很可能就是核災公投。

洪申翰說，核一廠燃料棒還在冷水池不知該怎麼辦，核二廠也因燃料棒爆滿，提前停機，核電累積太多問題，現在才要來收拾，這就是核電在台灣的現況，台灣不要受少數核電份子的操弄。

蔡壁如說，現在還有福島食品要不要進口問題，這都是歷史留下的代價，希望政府審思能源政策，像是最近的藻礁公投簽署，確定可以成案 ，成案之後應好好坐下來討論，心平氣和、理性溝通對話，才可以好好處理能源危機。

蔡壁如說，核一、核二和核三廠未來都會除役，確定非核家園狀態下，我國能源政策要走向哪裡，民進黨跟國民黨對「核電休兵」，好好討論問題，包括高階核廢料到底該何去何從，都是這代國人要去處理的事情。

陳椒華則對經濟部提問說，經濟部應善盡監督台電，核子事故賠償法規定每一事故最高上限為42億元，這部分可以賠償哪些受害者？是否足夠？如果發生三哩島、車諾比或福島級，甚至更大的核災，該如何賠償？賠償金又是多少，都需要對民眾說清楚。