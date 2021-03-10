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國防部長邱國正不再是「邱班長」 展現分層負責態度

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正(左)日前親走基層，視導北部駐軍。圖／軍聞社
國防部長邱國正(左)日前親走基層，視導北部駐軍。圖／軍聞社

國防部長邱國正日前親走基層，視導北部駐軍，過去被形容管理事必躬親，細膩到環境內務的「邱班長邱國正，最近面對到他辦公室前「排隊」要向他報告業務的各聯參首長，邱國正曾慨然說：「不用什麼事都要向我報」。展現授權分層負責的態度。

邱國正日前代表三軍統帥蔡英文總統巡視北部海、空軍雷達站，聽取戰備整備及近期重大工作執行現況，對於官兵堅守工作崗位，善盡職責，發揮聯合情監偵效能，密切掌握區域情勢及台海動態的辛勞付出，以及守護國家安全的努力，予以肯定與嘉勉。

根據「軍聞社」報導，邱國正向官兵表示，「對官兵最好的照顧，就是給予適當的教育訓練。」他說，身為領導幹部，應採取正確的方式，落實對所屬官兵的教育及訓練，並在各項工作時機，提供適時的指導與協助，讓官兵在工作上能夠得心應手，就可以在各方面有穩定良好的表現。他說，幹部對於官兵應展現真誠、務實的態度，協助基層解決問題，才能使單位得到正面的提升。

據了解，邱國正履新後，並未自國安局帶來幕僚，而是「隻身赴任」。且未自各單位調來舊屬接任辦公室幕僚，辦公室主任仍為王紹華，各聯參甚至辦公室的「大、小主任」都還在摸索新任首長行事風格，多抱過去邱國正任參謀總長與陸軍司令時「事必躬親」傳聞認知，辦公室外因此經常「大排長龍」至入夜，等著親向邱國正匯報相關業務。

但據指出，邱國正曾向所屬慨然表示，「不用什麼事都要向我報」。有幹部相當意外邱國正與過往大不同的態度，甚至認為邱國正可能年事較高，不若過去親自緊盯大小事務的風格。

但邱國正就任前曾向媒體表示，他充分了解，許多事務「部長講與連長講狀況是不一樣的，造成的觀感也不同」，「這我會自己拿捏」。

邱國正 國安局

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