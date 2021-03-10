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綠營憲改小組今會前會 姚嘉文拋制憲、國名台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前主席姚嘉文。圖／本報系資料照
民進黨前主席姚嘉文。圖／本報系資料照

民進黨憲改小組今天將在中常會後舉行會前會，由民進黨前主席姚嘉文、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦等三位共同召集人討論未來運作方式。姚嘉文表示，按照黨章、黨綱，民進黨立場就是制憲，國家的名稱為台灣共和國，憲改小組既然設在黨內，就要符合黨的精神。民進黨發言人簡舒培表示，今會議尚未直接涉及修憲內容討論，尊重姚嘉文說法。

姚嘉文指出，民進黨不能規避建黨精神，建黨以來最重要的幾項議題包括國家名稱、國土變更問題等應入列討論，形式則為制憲；此修憲工程預計時程需要不少時間，但也不需要趕進度，如同當年推動國會改選、總統直選時也沒有定下時間表，民進黨扮演的角色在於喚起民眾意識，與在野黨溝通協調，最後才進入公民投票。

姚嘉文指出，修憲觸及國家名稱、國土變更議題並非在挑戰當前蔡政府「維持現狀」基調，而是中華民國的憲法的現狀，與台灣當前現狀有不合之處，透過修憲工程後，依然是維持台灣是一個主權獨立國家、與中國互不隸屬、維持自由民主、維持台海兩岸和平安定等四大現狀，且這並非僅是個人意思，依據黨綱、黨章規定就是如此。姚說，修憲對民進黨是重大考驗，需要國會、總統府、黨中央、地方一起合力推動。

簡舒培表示，今天共同憲改小組之會前會，目的是針對小組的運作方式，請三位共同召集人做初步意見交換，民進黨是多元民主政黨，對於憲改本身就有不同意見都會尊重，這也是成立憲改小組凝聚共識的原因。

簡舒培表示，民進黨憲改小組尚未正式運作，所有憲改主張，都需在小組會議中充分討論後，再做成決議；民進黨最後的憲改主張，仍需中常會通過後，送交立院黨團，與朝野政黨協商，期待透過憲改小組的成立，在未來討論的過程中，務實凝聚共識後，提出符合社會期待的民進黨修憲案版本。

民進黨 修憲 簡舒培

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