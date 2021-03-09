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被爆與顏若芳同居 王定宇岳母：當時他追女兒很勤
民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被爆疑似同居，各界議論紛紛，王定宇的岳母今天談及此事，直呼「不可能，這是有人亂講的」，她說，她曾問過女兒李淑吟知不知道王定宇住台北哪裡，女兒也知道王在台北租房子，強調女婿的清白，而且當時追女兒追得很勤。
王定宇的岳母聽聞王定宇與顏若芳同居，直搖頭說「不可能，這是有人亂講的」，她回憶起之前曾問女兒說，「妳老公在台北住哪裡？」李淑吟回說「租房子」。
王的岳母說，李淑吟也知道王定宇在台北租房子，以前王定宇追求女兒追得很勤，那時候她第一次看到王定宇，王跟他舅舅、嬸嬸來提親的。
王定宇稍早回應媒體，澄清自己與顏若芳是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，他妻子也知道這事，記者相片沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。
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