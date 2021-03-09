影／蔡英文台中拜廟 陳抗民眾到場「歡迎」遭架離現場

台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈今天前往蔡英文總統在台中神岡順濟宮的參拜行程，以手機直播的方式欲表達反對「東豐快速道路」隧道方案的訴求，被眼尖員警認出，以優勢警力重重包圍，並抬離現場。

李蔚慈被隔離到管制點外，無法表達訴求，心生不滿的向員警叫囂。她表示，台灣是一個民主社會，她只是乖乖站在那裡，想要「歡迎」蔡英文，卻被架離現場，還要被以防礙公務的名義帶到警局。

李蔚慈說，自己已配合員警出示證件，但她認為員警執行公務驅離她的原因不夠充分，她並沒有任何特別舉動，也沒有違法，卻要被請到派出所。現場有一居民看不過去喝斥，當場與李蔚慈發生口角。李蔚慈大喊「公民要覺醒」、「台灣人看著台灣人被欺負」員警見李蔚慈不配合，在重重包圍下宣讀權利後抬離現場，她在被帶離前大喊「到底犯了什麼錯?」