應變少子化還在賴揆時代？蘇貞昌：效果確實沒立竿見影

台灣人口結構進入「生不如死」情形，國民黨立委蔣萬安今天在立院質疑，民進黨政府政策成效不佳，甚至連行政院官網相關政策宣傳，都還停留在前院長賴清德時代。行政院長蘇貞昌坦言，政府有心處理，但效果確實沒有這麼立竿見影。

蘇貞昌表示，少子化多少年來已是全球趨勢，台灣尤其嚴重，造成的問題方方面面，比如造成勞動力減少等，影響深遠，民進黨政府今年撥了550億元，未來還要再撥850億元處理，要讓年輕人敢婚、願生、樂養。

蔣萬安質疑，政府搶救少子化問題的政策成效不佳。蘇貞昌說，光看出生率確實沒這麼明顯，但也不是只看這方面，對年輕爸媽的後勤支援也很重要。蔣再質疑，支援爸媽的公托機構就不足。蘇再回應，公托確實不足，所以才有準公托應急。

蔣萬安表示，台灣目前少子化問題世界最後一名，籲成立專責機構應變。蘇貞昌表示，台灣這方面問題確實嚴重，若做得還有不足，別的國家有確實、有效的方法會參考，希望能急起直追，但不是成立專責機構疊床架屋，而是隨時面對問題。

蔣萬安提醒，政府應變少子化不能淪頭痛醫頭。蘇貞昌爽快回應「可以」。