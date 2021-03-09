顏若芳維基百科遭惡搞 新增經歷「王定宇房東」

立委王定宇（左）陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右）掃街拜派票。圖擷取自顏若芳臉書 《鏡週刊》今天報導，民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳傳出疑似同居風波。顏若芳回應，因為王定宇是台南人，有分租一間房給王定宇住；王定宇則說，他與顏若芳就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，也不過才開始租了幾個月，他妻子也知道這事。

兩人分別說明後，腦筋動得快的網友立即更新維基百科資訊，KUSO顏若芳最新經歷為「王定宇的房東（2020年5月20日－）」。

根據維基百科資料顯示，顏若芳經歷為：台北市議員簡余晏辦公室主任、民主進步黨台北市代表、台北市雲林同鄉會幹部、中華民國老人福利關懷協會榮譽顧問、台灣粉條兒文化協會執行長、台北市第12屆議員（2014年12月25日－2018年12月24日）、民主進步黨青年部主任（2019年2月11日－2019年8月8日）、2020年中華民國總統選舉候選人蔡英文連任辦公室共同發言人、民主進步黨發言人、民主進步黨新聞輿情部主任，立法委員王定宇的房東（2020年5月20日－）。

不只如此，網友大搞KUSO風，許多人比照廣傳「王定宇早安圖」，甚至灌滿王定宇臉書。號稱「北漂最正主持人」的國民黨青年黨代表李明璇今天也在臉書貼文，「早安，13：00的高雄，我要開始今天的錄影工作囉，一起加油！」

李明璇還貼文註記：

「#我們都知道王委員是在研究抗中保台的方法 #落實老青共居 #大家不要誤會了 #老婆都清楚_黨內都知情 #這現象符合社會常情_以上結案 #璇外知音今日焦點新聞」