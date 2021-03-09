陳以信送花給蘇揆遭藍移送懲處 蘇貞昌：這樣撕裂不好

國民黨立委陳以信上周五在立院總質詢時，親送花束給行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，肯定醫護人員防疫辛勞，卻引發藍營反彈，甚至遭黨團移送黨紀處分。蘇下午在答覆民進黨立委陳亭妃質詢時表示，「這樣撕裂是不好的，很可惜」。

蘇貞昌認為，防疫不分黨派，陳以信以他自己從檢疫所出來的經驗肯定防疫人員的辛苦，是台灣社會很難得、自然的，他送花是感謝肯定防疫人員辛苦，可惜後來變成處分、道歉，好像只問黨派，不問是非。