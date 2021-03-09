被爆同居王定宇稱分租 顏若芳臉書遭洗版：把選民智商放哪？

民進黨立委王定宇今（9）日遭週刊爆料，與同黨發言人顏若芳同居，對此王定宇回應與顏是房東、房客的關係，太太也知道；顏若芳則表示「誤會大了」，澄清自己與爸媽同住，偶爾會順路送王定宇上班，並非如週刊影射的那樣。然而還是有不少網友洗版顏若芳臉書，斥責「妳知道王委員已婚嗎」、「每個月分租8000，妳到底把我們選民的智商放哪裡」，更多人則玩笑稱「還有空房出租嗎」。

顏若芳被爆與同黨已婚立委王定宇同居，讓王定宇過去愛妻、愛家形象破滅，雖然兩人口徑一致表示「不同房」，希望大家別誤會，但還是止不住網友的砲火。有網友抨擊王定宇已婚還如此行為不檢，有瓜田李下之嫌，並揶揄王是「時間管理大師」；也有人認為顏若芳明知王定宇有家庭，還不知道要避嫌，還有網友開玩笑在顏若芳臉書留言「我也要租房」。

即便顏若芳與王定宇都已出面闢謠，但仍止不住網友的批評，對顏失望的表示「妳原本是我的女神，現在破滅了」、「立委有配房還要跟妳分租房？」，不少人則玩笑稱「還有空房能分租嗎」、「原來是房東啊！妳應該是服務超好的房東」。對於同黨的兩人爆出桃色風波，也有人在王定宇貼文下惋惜的表示「好可惜啊！民進黨一次少了兩位戰鬥性成員」。

對此，王定宇與顏若芳雙雙澄清兩人是「只分租不同房」，顏若芳更指媒體是看圖說故事，房屋格局是兩房一廳，和王的互動也像是提攜自己的前輩一樣。但多數人還是不買單，在王定宇貼文下留言「分租又是貴黨發明的新詞嗎？」、「既然房價高到要去分租房間，是不是可以考慮修一下囤房稅」。