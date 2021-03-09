8成新手爸媽只領半年育嬰津貼 蘇揆：良法美意還沒到位

國民黨立委萬美玲今天在立院質詢指出，新生兒的父母現行可各請領半年的育嬰津貼，但10年來新手爸媽均申請津貼僅占18%；男性申請津貼更只有17％，顯示政府原先盼讓男性肩負照顧責任的目標沒有達成。行政院長蘇貞昌表示，良法美意確實還沒到位，會責成相關部會一起努力。

萬美玲指出，育嬰留職津貼是為鼓勵年輕夫妻生育的政策，育嬰假最長可請到2年，育嬰津貼卻只規定爸爸或媽媽各請領半年，有無延長的必要？

勞動部長許銘春答詢表示，育嬰津貼適用於就業保險基金，針對育兒父母提供補助，若要延長，須考慮財源等各方面問題。

萬美玲表示，勞保局資料指出，自2009至2020年，父母皆具勞工身分、同時都申請育嬰津貼者，只有18%，也就是高達81.9%的勞工雙薪家庭，僅有領到半年的育嬰津貼。

其次，萬美玲表示，這樣的制度設計，當初是為要讓父親擔負起照顧小孩的責任，但這些年來，男性申請育嬰津貼平均只有17％，女性申請的比例則高達83%，顯示政府原先希望讓男性肩負起照顧小孩責任的政策目標不但沒達成，反而還讓勞工雙薪家庭原本可以領到一年育嬰津貼的美意，變成只能領到半年。

蘇貞昌表示，這2點看起來，良法美意還沒到位，為何這麼少人只有請領半年育嬰津貼，應該加強。他也說，請領女性人數高、男性相對低，這有歷史因素等，但總是要再加強，他會責成相關部會一起努力，這很重要。

許銘春說，勞動部會加強努力，鼓勵男性勞工回歸家庭照顧幼兒。

萬美玲建議，可以修正「就業保險條例」第19條之2，除父母分別請領半年外，也可以由父母雙方協調，由一方獨自請領一年。除了完全不違背現有政策施行，也讓新手父母多一個選擇。

不過，蘇貞昌說，這樣一改，可能與當初想改善的目的背道而馳，「會統統變成媽媽來請領津貼。」他也說，不然可以往「男性來請領，可以多一點」的方向走。但他只是假設，不是主張，「如果要說男性請領多一點，又變成歧視。」