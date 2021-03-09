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王定宇顏若芳疑同居 網友酸爆：原來是為藻礁犧牲小我
民進黨立委王定宇與發言人顏若芳被媒體直擊疑似同居。王定宇回應僅是房東房客關係，妻子也知道此事。宅神朱學恒今天則在阿宅萬事通事務所臉書，貼出顏若芳與北市議員阮昭雄2019年邀王定宇「一起吃早餐」網路直播貼圖，宅神酸，「好唷，阮昭雄這時就顯得有點多餘」。
宅神再酸王顏兩人，「不是，你們已吃過要先講啊！」「真是令人感動的為國犧牲。」
由於王定宇、顏若芳兩人關係引發熱議，宅神的貼圖一出，也引發數百網友留言酸爆。
有網友酸「其實委員(王定宇)是在實驗老青住宅的可行性啦！」還有網友說，「民進黨的教育訓練確實很扎實，竟可訓練出一堆這麼出色的時間管理大師，如王定宇、丁允恭，看來確實顏色對了，就對了。」
更有網友留言酸度破表，表示王定宇、顏若芳「是為分散藻礁和鳳梨的注意力，才犧牲小我！忠貞愛黨！」
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