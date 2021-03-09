忠於自我或隨黨意？陳以信、洪申翰遭批

立委該怎麼當，都很難讓輿論滿意！近來國民黨立委陳以信質詢時為感謝醫護人員與防疫體系，送花給行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，引發黨內外爭議。而綠委洪申翰早年出身環團，過去曾主張中油三接工程不蓋也可以的說法，如今卻說三接蓋在台北港會是大問題，讓外界感嘆無論在野或執政，都面臨政治立場的抉擇。

陳以信獻花惹議

陳以信近日在立院總質詢時表示，由於自己因要務出國，回到台灣接受居家檢疫措施時，對於醫護人員與其他防疫工作人員執行檢疫的成效感到相當佩服，因此希望對防疫人員表示感謝，他在質詢過程中分別送花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，引發黨內不同聲音爭論。

國民黨前立委蔡正元怒批陳以信，浪費質詢時間拍馬屁，要求自行辭職或黨中央開除，並痛罵當初的推薦人、前主席馬英九，通通該丟進政治垃圾堆。陳以信隨後也在臉書發文澄清道歉，目的並非是要送花給蘇、陳2人，而是醫護人員，他也自請國民黨考紀會處分，雖然考紀會後來宣布不處分陳以信，但已經讓外界對國民黨的立場霧裡看花。

洪申翰三接說詞反覆

而綠委洪申翰過去出身環團，2018年曾主張中油的三接工程「不蓋也可以」，而且「台北港比觀塘更適合」，上周卻在臉書發文，強調若將三接蓋在台北港，時間將是大問題。也讓資深媒體人黃暐瀚感嘆，什麼原因讓洪申翰「變了一個人」？洪申翰發文闡述藻礁立場的臉書，許多民眾也紛紛在底下留言，質疑洪申翰的立場。

2人因為各自的言行都在近日引發爭議。陳以信遭質疑並沒有扮演好在野黨的角色，但也有人力挺他，認為他的行為正是國民黨作為在野黨要學習的理性監督。過去出身環團的洪申翰，進入民進黨團後雖然致力於環保議題，但碰到民進黨政府推動可能與過去主張相左的主張時，也不敢堅持立場而遭受批評。

立委行徑人民監督

立委作為監督行政機關的民意代表，自然要將人民的聲音納入。國民黨過去佔領國會、在議場潑撒內臟，都讓民眾不滿國民黨的監督方式，如今出現理性監督的行為，卻在黨內引發紛爭，確實也讓人反思，國民黨此時應該如何扮演好的反對黨、有效監督壟斷行政、立法的民進黨？

而洪申翰過去作為環團，現在的立場卻與過去大轉彎，則顯見NGO只要進入執行方也會需要與政策、官員妥協，難以扮演過去強力監督政府的角色，值得民間人士警惕。要當大家1個都滿意的立委非常困難，但人民的眼睛是雪亮的，無論是否變換立場，或是做好監督的角色，都會看在眼裡。

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