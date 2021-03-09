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「有4個白襯衫美女在等我」 王定宇6年前向妻懺悔文曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委王定宇陷入同居疑雲，有網友翻出6年多前「向妻懺悔文」。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影
民進黨立委王定宇陷入同居疑雲，有網友翻出6年多前「向妻懺悔文」。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳今（9）日被媒體直擊疑似「同居」。儘管王定宇稱兩人是房東、房客的關係，且「妻子也知道這事」，依然無法平息風波。有網友還翻出王定宇6年多前的臉書貼文，表示王定宇曾向妻子「懺悔過」。

王定宇被爆出與顏若芳疑似同居的緋聞，據報導指出，王定宇年長顏若芳17歲，顏不僅經常親自開車送王赴立法院上班，還貼心幫買早餐；王定宇也持有顏家的門禁卡，可以隨意進出顏家，兩人互動熱絡，就像是「同居情侶」。

對此，王定宇回覆，兩人是「房東、房客的關係」，且妻子知道這事。顏若芳也澄清，前陣子王想租房，自己才以每月8千元分租房間給他，「週刊看圖說故事實在誤會大了」。顏若芳解釋，她平常都和父母同住，不是常住該住所，該處也是有時跑攤或聚餐太晚，怕回家吵到爸媽才會去住。

據了解，王定宇與妻子育有3子，一直給人愛家愛妻的好形象，王定宇也曾表示，當年與妻子結婚時，因為剛當選議員，不方便收紅包，所以只有擺一桌宴請親友，「因為沒有盛大的婚禮，一直覺得對不起太太」。

有網友也翻出王定宇2014年的貼文，王定宇曾在臉書向老婆「懺悔過」，他表示去電視台錄影時，「一定有四個只穿白襯衫的美女，在攝影棚入口處等他」，王定宇還向老婆表明「沒動心喔」。有趣的是，照片中「4個穿白襯衫的美女」其實是電視劇的劇照，當時許多網友笑翻，紛紛虧王定宇「沒有老婆漂亮啦」、「是巧遇不是外遇沒關係！」。

王定宇笑稱錄影時巧遇「4個穿白襯衫的美女」，其實這是電視劇的劇照，網友也紛紛歪樓留言，「是巧遇不是外遇沒關係」。圖翻攝自王定宇臉書
王定宇笑稱錄影時巧遇「4個穿白襯衫的美女」，其實這是電視劇的劇照，網友也紛紛歪樓留言，「是巧遇不是外遇沒關係」。圖翻攝自王定宇臉書

王定宇 民進黨

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