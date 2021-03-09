國民黨公投送件 民進黨：江啟臣為個人政治生涯的操作

國民黨今天送交兩份公投案第二階段連署書至中選會。民進黨發言人簡舒培表示，尊重人民行使公投權利，但國民黨及國民黨主席江啟臣為圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作，使公民投票的本意被扭曲，深表遺憾。

簡舒培表示，今年的公投沒有併大選，但是江啟臣為了個人的政治生涯，在黨主席就職一周年的當天，把公投連署送件當成政治造勢，不免會讓人聯想，就是想要拿公投綁黨主席選舉；其實不只綁公投，包括之前所推動一連串政治報復性罷免案也都是同樣目的，就是江啟臣用來拉抬個人主席選舉的選舉策略，透過不斷動員激化基本教義派，這種不論對台灣民主發展的負面後果只論個人黨主席選舉效果的作為，絕對無法苟同。

針對公投提案內容，簡舒培表示，政府是在確保食安、照顧豬農的前提下，依據科學證據與國際標準，開放萊豬進口，希望為台灣爭取更大的國際貿易空間；反觀2012年，當初在沒有國際標準下開放含萊克多巴胺美牛進口，跟現在有國際標準後卻反對同樣含萊劑美豬進口的，都是國民黨，很遺憾8年前對含有萊劑肉品進口投下同意票的江啟臣，不顧其立場矛盾、反美旗幟鮮明，也要假食安之名，不擇手段的操作社會對立，阻礙台灣的國際經貿進展。

有關公投是否應併大選舉行，簡舒培指出，鑑於2018年公投併大選時出現種種亂象，為保障國民行使公民投票直接民權之權利，應固定公投日期，以利人民參與及主管機關的規劃辦理；另也是為考量我國選舉係二年一次，為使每個公投提案都可以獲得有理性討論時間，故上次修法特別規定將公投改為每二年舉行一次以錯開選舉年。