被直擊疑與顏若芳同居 王定宇回應了

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體直擊同居。王定宇透過簡訊回應媒體，就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，他妻子也知道這事，就是遇到顏主任，偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動，還能編故事，真的是想太多。

顏若芳稍早受訪則表示，自己平常跟父母同住，並非經常住在該處所，該處所是有時跑攤或聚餐太晚，怕會吵到爸媽，才會去住；房屋格局為兩房一廳，就像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間。

顏若芳說，媒體報導內容是看圖說故事，誤會大了；王定宇會分租其中一間，主要是因為王定宇近半年提到想租房子，自己平常住在爸媽家中，所以就以租金8000元，租給王定宇，如果王定宇有去住，剛好自己也在，早上偶爾會順路送他，並無週刊報導影射內容，和王定宇互動就像許多提攜自己的前輩一般。