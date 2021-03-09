趙少康批拿香跟拜 江啟臣：不能說跟民意就是跟民進黨

國民黨主席江啟臣日前接受「路透社」專訪，指中國大陸是台灣最大威脅，遭中廣董事長趙少康批論點不精準，還要江別學民進黨，別拿香跟拜。江啟臣今天接受電台專訪表示，國民黨是採取和平方式的親美合陸，民進黨則是二分法：親美、反中，本來就不同；江更進一步表示，在許多議題上國民黨並非外界說的跟民進黨走，而是民意在哪，就跟民意在一起，「不能說跟民意站在一起，就是跟民進黨站在一起」。

江啟臣表示，國民黨證明親美合陸是可以做得到的，不選邊站，只選價值。他認為，國民黨應該站穩自己的立場跟價值。他也強調，在一些議題上國民黨的想法和主張並非外界所說的跟民進黨走，台灣畢竟是民主社會，民意在哪就跟民意在一起，不是跟民意站在一起，就是跟民進黨站在一起，難道中華民國的主張是民進黨嗎？

江啟臣說，國民黨是開國政黨，現在是民進黨恨不得要來跟中華民國靠在一起，因此蔡英文在連任選舉時喊出「中華民國台灣」，就是知道知道中華民國是整個台灣社會的最大公約數，所以國民黨作為一個建國政黨，核心價值就是中華民國，這個必須要很清楚的告訴大家，怎麼會是跟著民進黨走呢？

江啟臣反問，請問反萊豬的議題，國民黨是跟著民進黨走嗎？國民黨是跟著民意走，護食安跟人民站在一起，在野黨很重要的是站穩自己的立場價值，很清楚的告訴大家。

江啟臣說，兩岸路線也是要跟著民意走。最近大陸正在開兩會，會中提到一中、九二等問題，兩岸政治議題絕對離不開一個中國主權爭議，但面對這個爭議，民進黨有擬出什麼方法嗎？沒有。而國民黨的兩岸政策就是「基於中華民國憲法的九二共識」，有中華民國才有中華民國憲法，也才能主張一中各表中的九二共識。

江啟臣也說，蔡英文說要和中國大陸和解對話，這部分國民黨是跟著民進黨走的嗎？國民黨從一開始就不斷呼籲兩岸要對話不要對立，哪有跟著民進黨走？

此外，面對黨主席競爭出現許多見縫插針的報導，江啟臣表示自己平常心看待，他現在就是全心全力專注繼續黨務工作的改革和國會的監督工作，要讓人民對國民黨有信心，不希望國民黨的黨主席選舉成為民眾關注的焦點，焦點應該拉回到國民黨為人民發聲、為人民監督政；還有國民黨執政的14個縣市滿意度都不錯，要全力爭取連任。

對於主持人詢問，為什麼現在大家都要來對國民黨見縫插針？江啟臣認為，那些人是不想看到國民黨團結，不想看到國民黨壯大，但現在是應該壯大的時候，國民黨應該要團結。