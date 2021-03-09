深化公民參與國會運作 立法院推開放國會行動方案
為深化公民參與國會運作過程，立法院長游錫堃上午宣布，台灣首部「開放國會行動方案」今在立院官網上線。游也表示，已與「美國國際民主協會」（NDI）簽訂合作備忘錄，將就開放國會、開放政府、開放資訊等議題展開合作。
游錫堃認為，若越多人民參與國會運作，必能促成更好的議事品質；若有更好議事品質，必定能提升國會形象，獲得更多人民信任；若有民意信任與支持，那立法院也就更有力量去推動更多改革，持續打造更符合人民需求的國會。
游錫堃說，若今年疫情有所緩和，立法院也可與NDI有進一步實體交流活動，讓民主同盟的友邦貴賓們到台灣來一趟民主交流之行。
游錫堃指出，開放國會「要讓公民方便參與國會的運作過程」，在共20項承諾事項中，有4個最重要目標：全民隨時隨地能觀看國會頻道、人人可使用國會議事資訊平台、推動國會廉能文化提升人民信賴、擴大民眾參與國會立法過程機會。
游錫堃說，「開放國會行動方案」由「國際開放政府夥伴關係聯盟」（OGP）推動，OGP從2011年成立至今已有78個會員國；台灣雖還不是OGP會員，但遵循OGP所提倡透明、參與、課責、涵容4大精神，確保行動方案能被具體落實。
行政院政務委員唐鳳表示，蔡總統曾說，「以前的民主是兩個價值觀的對決，現在的民主則是不同價值觀的對話」；過去行政院做事公民監督，開放政府時代不只監督，還是共創。
外交部長吳釗燮指出，民主與開放是台灣的重要價值，雖過去台灣申請加入「開放政府夥伴聯盟」（OGP）遭拒，但近年政府仍多次參與相關活動，目的就是要讓國際社會瞭解台灣作為民主陣營夥伴的努力，讓國際社會更加瞭解、支持台灣。
NDI會長米德偉表示，台灣民主是全世界的典範，無論是在經濟、科技、教育程度，台灣的案例讓全世界了解到民主如何實際地為人民帶來回報；台灣此時需要來自所有國際社會成員關注及支持，NDI剛在台北設辦公室，期待與台灣合作。
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