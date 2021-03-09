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喊拆蔣公銅像 獨派嗆蔡英文：能不能拆當然是妳說了算

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
獨派呼籲蔡英文，盡快拆除蔣介石銅像。記者蔡晉宇／攝影
獨派呼籲蔡英文，盡快拆除蔣介石銅像。記者蔡晉宇／攝影

近30個獨派團體今天在立法院舉行記者會，呼籲民進黨政府正視拆解蔣介石銅像問題，落實台灣轉型正義。台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲表示，蔡英文總統曾說過，拆銅像不是總統說了算，但蔡總統錯了，「蔣介石銅像能不能拆，就是妳說了算，只要蔡總統下令，相信國防部、退輔會等單位都會照辦」。

記者會舉行前，現場由台灣基督教長老教會牧師黃志堅帶領獨派團體禱告，盼上帝能與台灣人民同在，落實台灣的轉型正義。台灣北社社長李川信表示，拆蔣介石銅像並不是什麼難事，例如高雄市在陳菊擔任市長任內就拆了文化中心的蔣介石銅像，賴清德在台南市長任內也將許多市內銅像移除；而主張要拆除蔣介石銅像主要有三大理由，分別是228元兇、施行白色恐怖與依據漢賊不兩立導致退出聯合國。

蔡明憲指出，當年白色恐怖時期，許多政治犯判決本來不會判死刑的，但蔣介石卻濫用權力，親手批示許多判決要改判死刑，「他大手一揮，就讓多少人無辜犧牲、多少家庭破碎」，這樣的人卻如今還被立銅像，應該早日拆除，落實台灣轉型正義。

獨派現場出示蔣介石批示要改判死刑的文件。圖／獨派團體提供
獨派現場出示蔣介石批示要改判死刑的文件。圖／獨派團體提供

轉型正義 白色恐怖 死刑

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