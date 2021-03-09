快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨民調輸朱立倫 江啟臣：民調看看就好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（中）。圖／國民黨團提供
國民黨主席江啟臣（中）。圖／國民黨團提供

國民黨主席選戰白熱化，綠營民調指前主席朱立倫大幅領先現任主席江啟臣，黨內則有人點名新北市長侯友宜比較好。對此，江啟臣今受訪表示，他尊重大家的意見，人選的問題，最後都是黨員做決定。

國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投今天上午正式送件。江啟臣受訪強調，國民黨要做出讓人民覺得對的事情，站在民意這邊，才是最重要的是。譬如今天來送公投連署書，就代表很多人民的意見，把焦點放在國民黨作為最大在野黨，要做什麼樣的事情，讓人民有感受。

針對目前浮出的黨主席人選，台北市議員秦慧珠。媒體詢問江啟臣，覺得自己是最好的人選嗎？江啟臣笑說，他還是一樣，尊重大家意見，人選的問題，最後都是黨員做決定，跟一般選舉都一樣，「目前對我來講最重要的事情，現任主席就把現任主席該做的事情做好」。

此外，對於民進黨內部民調指前主席朱立倫支持度超過五成，江啟臣則只有18%。江啟臣表示，「民調我們也是看看就好」，再過來5個月每天都會有民調。對於台北市議員秦慧珠在臉書分析表示「沒有『最好』，只有『還好』」，認為他表現平平，並點名新北市長侯友宜比較好；江啟臣說，他還一樣尊重大家的意見，這樣的問題可能要再被問好幾個月，呵呵。

江啟臣 民調

延伸閱讀

影／國民黨送出兩公投連署 江啟臣：民怨正在沸騰

陳以信送花給蘇貞昌 江啟臣：罪不至要受處分

藍白變綠白 江啟臣：證明沒藍白合 非兩黨魁見面說了算

評王定宇婚外情 江啟臣：不只安太座還要跟她睡

相關新聞

帛琉泡泡何時吹成、確診判定擬放寬 莊人祥14：00說明

指揮中心今上午公佈，指揮中心發言人莊人祥將於14：00親自主持舉行記者會。台灣與帛琉的「旅遊泡泡」出現重大進展，中央流行...

王定宇被封民進黨「大谷男」 洩密、推人過往爭議不斷

民進黨立委王定宇被爆出地下情事件在網路延燒，由於兩人均稱是分租，說法與先前福原愛疑似婚外情高度雷同，網友表示，「怎麼這麼...

王定宇被爆同居民進黨發言人 還曾挨漂亮女助理控告

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被《鏡週刊》直擊同居，王定宇在地方上為人所悉的韻事，除了婚前與媒體女記者曾有交往外，還有就...

國民黨送百萬反萊豬連署書 號召500萬人828出來投票

國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投今天上午送件，領銜人國民黨主席江啟臣、立委林為洲站上萊豬皮卡車從國民黨中央出發，高喊口號「...

喊拆蔣公銅像 獨派嗆蔡英文：能不能拆當然是妳說了算

近30個獨派團體今天在立法院舉行記者會，呼籲民進黨政府正視拆解蔣介石銅像問題，落實台灣轉型正義。台灣聯合國協進會榮譽理事...

趙少康批拿香跟拜 江啟臣：不能說跟民意就是跟民進黨

國民黨主席江啟臣日前接受「路透社」專訪，指中國大陸是台灣最大威脅，遭中廣董事長趙少康批論點不精準，還要江別學民進黨，別拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。