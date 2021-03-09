聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨民調輸朱立倫 江啟臣：民調看看就好
國民黨主席選戰白熱化，綠營民調指前主席朱立倫大幅領先現任主席江啟臣，黨內則有人點名新北市長侯友宜比較好。對此，江啟臣今受訪表示，他尊重大家的意見，人選的問題，最後都是黨員做決定。
國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投今天上午正式送件。江啟臣受訪強調，國民黨要做出讓人民覺得對的事情，站在民意這邊，才是最重要的是。譬如今天來送公投連署書，就代表很多人民的意見，把焦點放在國民黨作為最大在野黨，要做什麼樣的事情，讓人民有感受。
針對目前浮出的黨主席人選，台北市議員秦慧珠。媒體詢問江啟臣，覺得自己是最好的人選嗎？江啟臣笑說，他還是一樣，尊重大家意見，人選的問題，最後都是黨員做決定，跟一般選舉都一樣，「目前對我來講最重要的事情，現任主席就把現任主席該做的事情做好」。
此外，對於民進黨內部民調指前主席朱立倫支持度超過五成，江啟臣則只有18%。江啟臣表示，「民調我們也是看看就好」，再過來5個月每天都會有民調。對於台北市議員秦慧珠在臉書分析表示「沒有『最好』，只有『還好』」，認為他表現平平，並點名新北市長侯友宜比較好；江啟臣說，他還一樣尊重大家的意見，這樣的問題可能要再被問好幾個月，呵呵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言