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高虹安為黨主委人選拍桌 蔡炳坤：表達意見方式不同
民眾黨為佈局2022選舉，陸續於各縣市成立地方黨部，但9日卻傳出民眾黨內鬨，立委高虹安推薦一名商界人選出任台中市黨部主委，但包含黨主席柯文哲等在場人士皆不認識，台北市副市長蔡炳坤則不認同，導致高虹安不滿甚至拍桌。蔡炳坤今坦承確有此事，但也說每個人表達意見方式各有特色。
蔡炳坤表示，最近的確在會議中有討論各縣市主委人選，而高虹安提出的人選，他們都不熟悉，也沒見過，所以他覺得能夠緩一下，一方面讓大家認識，也讓主席跟對方面談後再做決定，不是吵架，而是表達意見，會議是共識決，最後做出這個決議，「我覺得滿好的。」只是事緩則圓。
蔡炳坤認為，每個人表達意見方法各有特色，一個團隊要互相包容理解，最重要的不是去談說過程有什麼爭議，而是結論大家能否接受，他想最後的決議，大家也覺得滿好的，每個人在討論過程中的意見，他都會尊重。
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