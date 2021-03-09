王定宇被爆同居民進黨發言人 還曾挨漂亮女助理控告

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體直擊同居，王定宇在地方上為人所悉的韻事，除了婚前與媒體女記者曾有交往外，還有就是曾擔任他的助理、卻「戰友變敵人」，後來這名女助理還曾控告王定宇八八風災募款涉及帳目不清等，都在地方上有傳聞。

這名美女級的女助理在地方政壇小有名氣，離開王的服務處後，仍在民進黨內服務，面對媒體查詢王定宇被周刊爆料一事，她不願多談，但黨內都知道她與王過去有深厚關係。

王定宇的太太李淑吟過去在唸書時就曾在王定宇的服務處擔任工讀生，婚後接管服務處內大小事，這名女助理據稱當時就是與李不合，甚至傳聞兩人之間上演「兩個女人的戰爭」，最後才不得不離開服務處。

而這名女助理在離開之後，並沒有與原老闆維持良好關係，2011年王定宇被周刊爆料八八風災募款帳目不清，王定宇當時出面撇清，並提出帳目證明自己清白，而後來女助理也曾就此事控告原老闆，兩人之間的恩怨情仇都在地方政壇傳得沸沸揚揚。

王定宇雖然婚前有緋聞，但婚後相當重視形象，據悉地方上原本有人要介紹一名漂亮的女助理給他，但他擔心會因為自己是公眾人物被做文章而婉拒，非常小心。