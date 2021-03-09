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故宮若組改 蘇貞昌：現有的人、財、運作不會被影響

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
故宮。報系資料照
故宮。報系資料照

行政院蘇貞昌今表示，國立故宮博物院若未來要做組改、調整，現有的人、財、運作不會被影響，組改是行政院基於整體國家盤整、考量，不是針對故宮縮編、縮減。

蘇貞昌今率內閣官員赴立法院施政報告並備詢，民進黨立委黃國書詢問故宮博物院組改，蘇貞昌答覆，目前組改尚未提出故宮博物院改隸文化部的部分，還未到這個階段，但全世界博物館都是隸屬文化部，連中國的故宮也是屬於文化旅遊部，這現象很正常。

蘇貞昌表示，故宮名字好好的，沒有要改名，就算未來要組改、調整，現有的人、財、運作不會被影響，故宮文物由來已久，實是人類遺產，故宮也是世界級博物館，未來會維持，讓人知道這些非常好的文化瑰寶。他說，沒有要將故宮降格，外界也不用如此懷疑，組改是要讓故宮運作更好，讓世界級博物館更好，往這方向努力。

蘇貞昌並表示，現有故宮博物院的人事升遷應不會受影響，組改是行政院基於整體國家盤整、考量，不是針對故宮縮編、縮減。

國立故宮博物院 蘇貞昌 行政院

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