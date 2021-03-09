快訊

去年230萬女性罹乳癌！醫曝致癌環境賀爾蒙：這些東西少用

爆同居緋聞 顏若芳：平常住爸媽家 與王定宇分租像學生宿舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇爆婚外情 謝龍介：去年就跟黃偉哲共勉忌財與色

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出疑似地下情。圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出疑似地下情。圖／本報系資料照

已婚民進黨立委王定宇遭「鏡周刊」報導與民進黨發言人顏若芳同居，王、顏都否認，表示兩人是分租關係。對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介表示，去年11月他才在總質詢中跟台南市長黃偉哲提出共勉，指從政的公眾人物必須對「財」與「色」用最高標準來要求自己，如今爆發王定宇一事，相信各黨派都不會見獵心喜，而是列為警惕。

謝龍介說，從政者要謹言慎行，這是對自己的最低標準，他去年11月在議會總質詢時，即向黃偉哲提出共勉，從政的公眾人物對於「財」與「色」須用最高的標準來要求自己，時時刻刻都有眼睛盯著你，每一個政治人物都應引以為戒。

今天周刊報導王定宇疑有婚外情，王、顏兩人雖然都澄清只是分租關係，但謝龍介表示，「暗路走久就會遇到鬼，大路不走走彎嶺，好人不做做歹子」，這對每一個政黨從政者都會造成社會觀感不佳，不管是哪個政黨都不會見獵心喜，列為所有黨從政同志的警惕。

對於外界認為王定宇婚外情事件恐損民進黨形象，黃偉哲今受訪時表示，還沒了解這則新聞，無法做任何回應。

王定宇 民進黨 謝龍介

延伸閱讀

王定宇被爆與發言人同居 當年結婚不宴客理由也被挖出

顏若芳：平常住爸媽家 與王定宇分租像學生宿舍

同居不同房？網友酸王定宇、顏若芳是「福原愛2.0」

民進黨立委王定宇被爆婚外情 黃偉哲：尊重當事人說法

相關新聞

同居不同房？網友酸王定宇、顏若芳是「福原愛2.0」

《鏡週刊》報導，民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳同居，消息傳出震驚國內政壇，王定宇的臉書一早被網友灌爆，網友並調侃王、顏兩人給出的回應，與近期日本桌球女將福原愛的外遇疑雲回應很像，兩組人均稱自己與傳出的外遇對象是不同房，請大家別誤會。

帛琉泡泡何時吹成、確診判定擬放寬 莊人祥14：00說明

指揮中心今上午公佈，指揮中心發言人莊人祥將於14：00親自主持舉行記者會。台灣與帛琉的「旅遊泡泡」出現重大進展，中央流行...

王定宇被封民進黨「大谷男」 洩密、推人過往爭議不斷

民進黨立委王定宇被爆出地下情事件在網路延燒，由於兩人均稱是分租，說法與先前福原愛疑似婚外情高度雷同，網友表示，「怎麼這麼...

王定宇被爆同居民進黨發言人 還曾挨漂亮女助理控告

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體直擊同居，王定宇在地方上為人所悉的韻事，除了婚前與媒體女記者曾有交往外，還有就...

國民黨送百萬反萊豬連署書 號召500萬人828出來投票

國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投今天上午送件，領銜人國民黨主席江啟臣、立委林為洲站上萊豬皮卡車從國民黨中央出發，高喊口號「...

故宮若組改 蘇貞昌：現有的人、財、運作不會被影響

行政院長蘇貞昌今表示，國立故宮博物院若未來要做組改、調整，現有的人、財、運作不會被影響，組改是行政院基於整體國家盤整、考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。