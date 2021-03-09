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王定宇爆婚外情 謝龍介：去年就跟黃偉哲共勉忌財與色
已婚民進黨立委王定宇遭「鏡周刊」報導與民進黨發言人顏若芳同居，王、顏都否認，表示兩人是分租關係。對此，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介表示，去年11月他才在總質詢中跟台南市長黃偉哲提出共勉，指從政的公眾人物必須對「財」與「色」用最高標準來要求自己，如今爆發王定宇一事，相信各黨派都不會見獵心喜，而是列為警惕。
謝龍介說，從政者要謹言慎行，這是對自己的最低標準，他去年11月在議會總質詢時，即向黃偉哲提出共勉，從政的公眾人物對於「財」與「色」須用最高的標準來要求自己，時時刻刻都有眼睛盯著你，每一個政治人物都應引以為戒。
今天周刊報導王定宇疑有婚外情，王、顏兩人雖然都澄清只是分租關係，但謝龍介表示，「暗路走久就會遇到鬼，大路不走走彎嶺，好人不做做歹子」，這對每一個政黨從政者都會造成社會觀感不佳，不管是哪個政黨都不會見獵心喜，列為所有黨從政同志的警惕。
對於外界認為王定宇婚外情事件恐損民進黨形象，黃偉哲今受訪時表示，還沒了解這則新聞，無法做任何回應。
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