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7成5民眾看好接班蔡英文 侯友宜：望市民多批評指教

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(右2)今視察新店區一壽橋至寶橋間自行車道。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右2)今視察新店區一壽橋至寶橋間自行車道。記者吳亮賢／攝影

根據媒體最新民調，在後蔡英文時代民眾看好的十大政治領袖中，新北市長侯友宜再度拿下冠軍，看好度高達7成5。對此侯友宜今表示，一定把握當下，在新北市長的工作裡面，全力好好做事，「還是有很多地方做得不夠的，還望我們的市民多多給我們批評跟指教，讓新北市的市政的推動，一切能夠非常的順利。」

侯友宜說強調，自己會更加努力、好好做事，讓市民看到市政建設的不一樣，「我們跟市民站在一起，努力加油，一起做事。」

根據ETtoday新聞雲最新民調，侯友宜看好度第一名，和去年底結果相同，賴清德的排名從第四上升到第二名，鄭文燦和蔣萬安分別下降一名，從第二變第三、第三變第四，陳時中則是從第八名前進至第五名。第六至十名則分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、新北市前市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

侯友宜 民調

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