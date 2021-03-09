王定宇被爆與發言人同居 當年結婚不宴客理由也被挖出

民進黨「戰將級」立委王定宇被周刊跟拍，爆出與民進黨發言人顏若芳同居，兩人雖然對外表示只是房東與房客關係，但仍在政壇引發不少討論，而從台南市議員步入政壇的王，在婚前風流倜儻，曾經與台南媒體圈女記者傳出緋聞，最後新娘卻不是這位女記者，因此王在結婚時相當低調，據說就是怕人去鬧場。

王與妻子李淑吟婚後育有三子，在周刊爆料後，王對外表示「太太也知道租顏若芳的房子」，沒有任何問題，而李淑吟在婚前，就在王定宇的服務處內擔任工讀生，後來才升格為老闆娘。記者今天電李淑吟，但她並未回電，態度低調。

王定宇過去受訪時曾表示，當年與太太結婚的時候，因為剛當選議員，不方便收紅包，所以只有擺一桌宴請親友，沒有盛大的婚禮，一直覺得對不起太太。

但其實台南新聞圈都知道，李淑吟在婚前就已經懷孕，而王定宇婚前與台南地方電視台一名女記者交好，後來王定宇卻選擇與李淑吟結婚，當時該名女記者的乾爹，也是媒體記者，就對外放話痛批王定宇，並揚言要去婚禮鬧場，王定宇態度相當低調，可能也是沒有宴客的原因之一。

據悉，該地方電視台內部都知道這段過往，也都對王定宇同仇敵愾，王是地方上重要的政治人物，但電視台至今仍很少播出王的新聞，而傳出王被該電視台封殺的說法。