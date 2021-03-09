國民黨送百萬反萊豬連署書 號召500萬人828出來投票

國民黨反萊豬、公投綁大選兩公投今天上午送件，領銜人國民黨主席江啟臣、立委林為洲站上萊豬皮卡車從國民黨中央出發，高喊口號「反萊豬，顧食安！828，拚公投！」。江啟臣表示，這些不只是連署書，更是民意、民怨，呼籲所有人民在8月28日踴躍出來投票，「連同這2個，共4個公投案（含藻礁、以核養綠），需要500萬人出來投票」。

江啟臣敬告蔡政府，不要帶有政治想法去抹黑所有連署，請中選會不要成為執政黨打手，讓人民用自己的選票，決定吃什麼樣的豬肉，直接選擇他們要的民主。他呼籲所有人民，8月28日當天踴躍出來投票，要通過公投案，需要500萬人出來投票，大家一起拚公投、顧食安。

林為洲表示，今天呈現在大家面前的是超過105萬份的民意，拜託大家8月28日要出來投票，不是連署完就結束了，比連署更難的是讓人民走出來投公投票，要有500萬人出來投下不希望萊豬進口，通過了萊豬就不會進口。

林為洲說，很多人問他連署有效嗎？公投過了不執行怎麼辦？林為洲表示，公投效益大於法律，尤其進口來豬是行政命令、不是法律，只要屆時超過1/4以上國人、有500萬人出來，「隔天立即生效，不能再進口萊豬」，不需要修法。100萬人連署，一人再拉5票，就500萬票，「非常有可能，我們努力就做得到」。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，去年8月28日蔡英文用獨裁、反民主的方式，自行宣布萊豬進口，目的就是討好當時的美國總統川普，很多人說是對台灣的FTA會有幫助，但有嗎？從頭到尾就是個騙。事隔一年，今年的828的公投投票日就是中選會定的，這個投票大行動就是告訴民進黨不要搞雙標，在野時反對進口萊豬，執政後就開始變，跟藻礁一樣。

費鴻泰說，人民要在今年8月28日告訴蔡英文，妳不是皇帝，人民才是當家作主，公投就是實踐民意，「透過實踐民意告訴蔡皇帝，我們拒絕萊豬」。費又說，民進黨是雙標黨，過去說割藍委是民主展現，現在割萊委是破壞民主；他呼籲中選會，別再玩前一次公投百般刁難的些惡劣的小伎倆，人民會告訴你憤怒的聲音。

國民黨革實院院長羅智強表示，這100萬份的連署書不是國民黨的連署書，是台灣人民捍衛民主、捍衛公投、捍衛食安，不想吃萊豬的連署書，但這100萬份也是民進黨的連署書，因為蔡英文就是民進黨的叛徒。他指出，過去民進黨大老蔡同榮、林義雄如何護公投，但蔡英文把公投神主牌砸爛，國民黨重新幫她撿起來；而食安是民進黨第二個神主牌，蔡英文過去拿著毒牛走大街，現在把食安的神主牌，踩在腳底下。

羅智強說，他在街頭演講406場，為什麼要這麼辛苦？因為無路可走，民進黨買通所有可以發聲的管道，在苦無宣傳的形況下，國民黨大街小巷連署點走透透。這100萬的連署書告訴蔡英文，不要一朝權力在手，欺負食安公投和藻礁，欺負台灣人民所有的價值，這已經被蔡英文破壞殆盡，請中選會不要再找藉口刁難，好好傾聽百萬民意。