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影／後盾計畫邀馬討論？吳怡農：投降主義不必了

聯合報 / 記者張鳳儀 莊昭文 毛昱棋 張玲菁／台北即時報導
民進黨台北市黨部主委吳怡農，今天（9日）被問到會不會也邀請馬前總統參加後盾計畫，他直言，理念相同才有合作價值，「投降主義我覺得不必了」。記者莊昭文／攝影
民進黨台北市黨部主委吳怡農，今天（9日）被問到會不會也邀請馬前總統參加後盾計畫，他直言，理念相同才有合作價值，「投降主義我覺得不必了」。記者莊昭文／攝影

民進黨台北市黨部主委吳怡農，舉辦後盾計畫國防講座，邀請前總統馬英九的外甥、前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」隊長余靖擔任講師。今天（9日）被問到會不會也邀請馬前總統參加後盾計畫，他直言，理念相同才有合作價值，「投降主義我覺得不必了」。

吳怡農今上廣播節目後受訪時表示，參與「後盾計畫」要相信台灣有保護自己的能力，以及保護自己的必要，「理念相同才有合作價值，投降主義我覺得不必了」。吳怡農說，與余靖的對話，讓大家了解，不管兩人的家庭、文化背景，仍有許多人在乎台灣的安全，也相信雖然中國勢力強大，但台灣的國防是有解套的，重點在於要不要改善既有制度，讓國防訓練更有意義、更有幫助，像近期越來越多人關心兵役制度，這是很好的一件事情，是推動政策改革的一個機會。

有媒體問及，國民黨唱衰台灣，甚至投中國所好，會認為這樣的聲音越來越小嗎？吳怡農回應，不想那麼悲觀，但這樣的言論在民主社會一定持續會有，因此政府的責任是傳遞正確的資訊與知識、推動有建設性的政策。吳怡農舉例，有許多覺得台灣沒有救、主張投降主義的人，用「終戰指導」等專業術語，一般人會覺得聽起來好像有道理，故必須改善資訊不對等，一旦社會大眾知道這就是投降策略，國民黨立委就不再講了，他笑說，要持續努力推動正確的國防觀念以及「投降觀念」。

吳怡農 國民黨 民進黨

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