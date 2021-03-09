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吳怡農：國防迷思 不對稱作戰不代表兵力縮越小越好

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
吳怡農今接受專訪表示，不對稱作戰不代表將自己兵力縮得越小越好，那是弱化自己。圖／Hit Fm「周玉蔻嗆新聞」製作單位提供
吳怡農今接受專訪表示，不對稱作戰不代表將自己兵力縮得越小越好，那是弱化自己。圖／Hit Fm「周玉蔻嗆新聞」製作單位提供

民進黨台北市黨部主委吳怡農今接受廣播專訪，提到昨天與美國陸軍特種部隊「綠扁帽」前隊長余靖直播，吳怡農說，他常聽到很多人對台灣的防衛感到絕望，甚至過去10多年，台灣有很多錯誤的國防觀念，他正試圖糾正。吳說，不對稱作戰戰略絕不是把自己弄得越小，「小而巧、小而精」是過去的國防迷思「小而巧、小而精」，不對稱作戰不代表將自己兵力縮得越小越好，那是弱化自己。

吳怡農昨與前總統馬英九外甥、也是「綠扁帽」前隊長余靖直播。吳怡農今接受周玉蔻廣播專訪時，周玉蔻問吳，與余靖直播是否有政治意圖？吳怡農表示，他不會因接黨部主委，就不去談台灣的重要議題。吳說，他與余靖有共同看法，就是台灣軍力的不對稱作戰，並不是將軍力縮到越小越好。

由於余靖是前總統馬英九二姐的兒子，周玉蔻也問吳怡農「是不是想滲透馬家王朝？」吳怡農僅表示，余靖關心台灣的狀況，現在余的工作與資安有關，他的壯闊台灣全民防衛後盾計畫，之前就想邀請余靖演講，加上民眾對余的工作感興趣，有故事可以分享，尤其余靖是會講中文的綠扁帽，沒想到，昨天的直播可以從頭到尾都講中文。

吳怡農說，他常聽到很多人，對台灣的防衛感到絕望，甚至過去10多年，台灣有很多錯誤的國防觀念，現在正試圖一一糾正。甚至余靖昨也提出一些觀念，學會作戰其實並沒有這個困難，基本的東西不斷練習才最重要。

吳怡農表示，余靖也舉打籃球為例，只要5個人，幾個禮拜學怎麼打籃球、怎麼移動、溝通、合作及投籃，就會學會打籃球，軍隊也是這樣，尤其余靖的背景出自特種部隊，原以為余會認為政府應該花很貴的投資進行精英訓練，但余靖卻認為，台灣防衛應該需要大量、很多的人，這才是不對稱戰略。

吳怡農說，不對稱絕對不是把自己弄得越小，就是不對稱，過去國防迷思「小而巧、小而精」，這是馬政府時代的國防思維，但他認為，不對稱作戰戰略不代表要將自己的兵力縮得越小越好，這是弱化自己。

吳怡農 直播 周玉蔻

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