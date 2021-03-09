快訊

乏人問津變「藍綠對決」？藻礁公投引起的政治效應

台東連兩震！最大規模達4.8 民眾嚇到奪門而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十大政治領袖排行 蔣萬安排名小勝陳時中

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
福部長陳時中（右）與國民黨立委蔣萬安（左）都被外界視為未來參選台北市長的可能人選。聯合報系資料照片
福部長陳時中（右）與國民黨立委蔣萬安（左）都被外界視為未來參選台北市長的可能人選。聯合報系資料照片

一份最新民調顯示，新北市長侯友宜看好度第一，超過七成民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖，藍綠都看好。日前鬆口表態2022年台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安排第四名，衛福部長陳時中排名第五名，第二及第三名分別為副總統賴清德及桃園市長鄭文燦。

ETtoday新聞雲民調提供34位政治人物名單，由受訪者挑出十位，評分項目包括個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野和財經專業等五個項目。

問卷結果顯示，侯友宜的看好度第一名，和去年底進行的民調結果相同，仍維持第一名，75.8%的民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖，賴清德的排名從第四上升到第二名，鄭文燦和蔣萬安分別下降一名，從第二變第三、第三變第四，陳時中則是從第八名前進至第五名。

根據民調結果，第六至第10名分別為台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、新北市前市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院長蘇貞昌。

民調結果顯示，在五項評分項目中，陳時中在個人魅力、個人操守以及國際視野三項奪冠，侯友宜在個人操守以及領導能力兩項得冠，朱立倫則在財經專業持續奪得第一。

這次民調是由ETtoday新聞雲民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間在3月3日至5日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1189份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.84%。

民調 侯友宜

延伸閱讀

西媒報導全球5大最佳防疫奇蹟國 台灣名列首位

陳時中鬆口 下個旅遊泡泡…點名越南

影／旅遊泡泡成行阿中去不去？陳時中笑回「沒那麼好啦！」

一天跑4行程為選戰鋪路？ 陳時中：沒有，還是一樣

相關新聞

同居不同房？網友酸王定宇、顏若芳是「福原愛2.0」

《鏡週刊》報導，民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳同居，消息傳出震驚國內政壇，王定宇的臉書一早被網友灌爆，網友並調侃王、顏兩人給出的回應，與近期日本桌球女將福原愛的外遇疑雲回應很像，兩組人均稱自己與傳出的外遇對象是不同房，請大家別誤會。

帛琉泡泡何時吹成、確診判定擬放寬 莊人祥14：00說明

指揮中心今上午公佈，指揮中心發言人莊人祥將於14：00親自主持舉行記者會。台灣與帛琉的「旅遊泡泡」出現重大進展，中央流行...

週刊爆已婚立委王定宇同居黨發言人顏若芳 王：只是分租房間

一向給人愛妻顧家形象的民進黨台南市立委王定宇，遭週刊爆料在台北與黨發言人顏若芳同居，次數頻繁，兩人時常同進同出，顏女還常開車送王到立院上班及提供早餐，雙方互動儼然就像同居人。對於爆出同居風暴，兩人回應「只是分租房間」的關係。

王定宇遭爆婚外情臨時取消記者會 幕僚表示不清楚

「鏡週刊」報導已婚民進黨立委王定宇被直擊多次同居民進黨發言人顏若芳。王定宇上午原本要召開鳳梨相關記者會，稍早臨時通知媒體...

十大政治領袖排行 蔣萬安排名小勝陳時中

一份最新民調顯示，新北市長侯友宜看好度第一，超過七成民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖，藍綠都看好。日前鬆口表...

藻礁公投若通過 有備案？蘇貞昌：南電、中電北送

民進黨立委江永昌今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時指出，深澳電廠2018年停建，當時還有大潭藻礁備案，若公投通過停建大潭藻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。