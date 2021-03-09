罷瑤成敗攬身上 擋下選市長？吳怡農：還沒資格談誰選

2022台北市長選戰，有意爭取參選者動作頻頻，民進黨台北市黨部主委吳怡農今天接受周玉蔻專訪，對於上任首戰將面臨「罷瑤」，吳怡農今天說，罷瑤成敗就攬在他自己身上。周玉蔻追問，「罷瑤攬身上？」吳怡農明確再回「是」，並說「罷免吳思瑤就是一次罷免兩個人」。

周玉蔻也問，若沒擋下罷瑤，是否將雙雙受傷？但若成功擋下罷瑤，是否就選台北市長？吳怡農則表示，民進黨在台北市，從1994年之後就沒贏過市長選舉，現在談誰想選沒有什麼意義，現在還沒有這個資格，但民進黨一定要推出最強的候選人，這一定是團體戰。

對於民眾黨主席柯文哲動作頻頻，從「藍白合」後，也在北市府內組「綠色連線」，吳怡農說，他跟柯文哲不認識，不過從現在的藍白合作等動作，吳說，他實在看不太懂這是什麼樣的合作？若是理念價值則祝福，但民進黨應該是要看重未來台北市的願景。

周玉蔻問，北市府團隊成員是否有人聯繫過吳？包括綠營出身的北市勞動局長陳信瑜、民政局長藍世聰？吳怡農說「沒有」，黨部也沒有下令任何指示，對於是否還有與柯文哲合作的可能性？吳怡農說，現在還沒有談到那個階段的事情，2022是明年底的事。

吳怡農說，要拿下市長取決什麼，應該不是跟誰合作，而是有沒有辦法說服台北市民，台北市若在民進黨執政下，可以長得不一樣，不過距離那一天還很久。

對於首要任務擋下罷瑤行動，吳怡農說，目前罷免吳思瑤案還沒有送件，不過北市黨部就是做好準備，若國民黨堅持罷瑤，黨部就是正面迎戰，全力以赴溝通，尤其現在看到民調，社會大眾也不支持罷免制度，是否應該這樣被操作的方式，浪費社會資源，這是不OK。

周玉蔻也問，若沒擋下罷瑤，將雙雙受傷？但若主委成功擋下罷瑤，是否就選台北市長？吳怡農表示，現在談誰想選，沒什麼意義，還沒有這個資格，但民進黨一定要推出最強的候選人，這一定是團體戰。

是否要將罷瑤打成2022前哨戰？吳怡農說，沒有人去期待這個罷免案，目前罷瑤還沒有成案，現在就是備戰，但現在許多民眾看到一個接著一個的罷免提案，大家也都覺得該適可而止，不要浪費社會資源。