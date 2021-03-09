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同居不同房？網友酸王定宇、顏若芳是「福原愛2.0」

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出不倫疑雲，遭網友酸兩人解釋的原因跟近日引爆台日怒火的福原愛不倫疑雲很相似。報系資料照
民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出不倫疑雲，遭網友酸兩人解釋的原因跟近日引爆台日怒火的福原愛不倫疑雲很相似。報系資料照

《鏡週刊》報導，民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳同居，消息傳出震驚國內政壇，王定宇的臉書一早被網友灌爆，網友並調侃王、顏兩人給出的回應，與近期日本桌球女將福原愛外遇疑雲回應很像，兩組人均稱自己與傳出的外遇對象是不同房，請大家別誤會。

PTT網友表示，王定宇日前愛妻、愛家的形象一夕破滅，認為王、顏二人給出「只分租不同房」的解釋是「毀滅性的解讀」，「這些人的理由看起來都很好笑」，「已婚為什麼還要跟人分租房間」，還有人酸這招有點像在學福原愛，是「福原愛2.0」台版真實上演嗎？王定宇今日上午仍在自家打卡跟網友道早安，原本要出面回應，但後又取消。

日前福原愛被日本媒體拍到與一名男子留宿在橫濱飯店，隨後福原愛出面解釋，雖坦承兩人一起在飯店內過夜，但其實是訂了兩個房間，與該名她聲稱是為談公事的男子是不同房。

王定宇 外遇 租屋 福原愛

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