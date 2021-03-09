同居不同房？網友酸王定宇、顏若芳是「福原愛2.0」

《鏡週刊》報導，民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳同居，消息傳出震驚國內政壇，王定宇的臉書一早被網友灌爆，網友並調侃王、顏兩人給出的回應，與近期日本桌球女將福原愛的外遇疑雲回應很像，兩組人均稱自己與傳出的外遇對象是不同房，請大家別誤會。

PTT網友表示，王定宇日前愛妻、愛家的形象一夕破滅，認為王、顏二人給出「只分租不同房」的解釋是「毀滅性的解讀」，「這些人的理由看起來都很好笑」，「已婚為什麼還要跟人分租房間」，還有人酸這招有點像在學福原愛，是「福原愛2.0」台版真實上演嗎？王定宇今日上午仍在自家打卡跟網友道早安，原本要出面回應，但後又取消。

日前福原愛被日本媒體拍到與一名男子留宿在橫濱飯店，隨後福原愛出面解釋，雖坦承兩人一起在飯店內過夜，但其實是訂了兩個房間，與該名她聲稱是為談公事的男子是不同房。