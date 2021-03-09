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王定宇遭爆婚外情臨時取消記者會 幕僚表示不清楚
「鏡週刊」報導已婚民進黨立委王定宇被直擊多次同居民進黨發言人顏若芳。王定宇上午原本要召開鳳梨相關記者會，稍早臨時通知媒體取消，也未對外說明遭爆料內容。
王定宇團隊執行長林義雄對此表示，週刊報導的內容他真的不清楚，也是剛剛聽到消息，了解後才能回應。王定宇稍早聲明，是將該處當作在台北的休息處，兩人並未同居。
王定宇原本通知媒體上午要開支持鳳梨農記者會，半小時前臨時通知取消，他的助理表示，因市府、各界的努力，台南鳳梨目前預購數量已達原訂單再加6萬6000箱，為免資源過度集中，影響其他品項，記者會取消，停開的原因，主要是關廟、歸仁的鳳梨，四月份才進入盛產，到時候來加強行銷力道，照顧在地農民。
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