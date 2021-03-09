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藍白變綠白 江啟臣：證明沒藍白合 非兩黨魁見面說了算

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣（右）和民眾黨主席柯文哲（左）2月底共同出席國民黨論壇，兩人座位相隔約兩公尺，連握手都有一段距離，象徵「藍白合」的難度。本報資料照片，記者曾學仁／攝影
國民黨主席江啟臣（右）和民眾黨主席柯文哲（左）2月底共同出席國民黨論壇，兩人座位相隔約兩公尺，連握手都有一段距離，象徵「藍白合」的難度。本報資料照片，記者曾學仁／攝影

立法院昨天舉行召委選舉，原本外傳的「藍白合」變「綠白合」引發討論。國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪再度表示，對國民黨來說，本來就沒有藍白合這件事，到今天的結果也證明沒有藍白合；江說，選區上的合作是過度解讀，以目前的情況不至於到這個地步，「不可能兩個黨魁見面就說了算，大家不要嚇到」。

江啟臣表示，民眾黨怎麼想他沒辦法置喙，但國民黨的立場，本來就沒有藍白合。他強調，2月24日的論壇就是一個論壇，國民黨是為了和所有在野討論居住正義等監督政府的議題，向所有在野黨發出邀請，時代力量無法參加，台北市長柯文哲答應要來，才演變成這樣，「到今天的結果也證明沒有藍白合」。

江啟臣說，他平常心看待政黨競合，本來有些議題就是可以討論和合作的，否則去年11月22日，怎麼會催出來參加反萊豬大遊行？在議題合作和討論上，江認為，國民黨作為最大在野黨，為了監督執政黨，議題態度必須開放。但選舉歸選舉，大家各憑本事，各自去爭取，藍白合是因為黨內擔心選區提名，這真的是過度解讀，以目前的時間和情況氛圍，不至於到這個地步，「我要再度澄清，目前沒有藍白合的情況，目前最重要還是扮演監督執政的最大在野黨」。

江啟臣也說，選區禮讓要跟當地候選人和潛在候選人進行很好的溝通，「不可能兩個黨魁見面就說了算，大家不要嚇到」。

國民黨 江啟臣

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