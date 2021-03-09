評王定宇婚外情 江啟臣：不只安太座還要跟她睡

已婚的民進黨立委王定宇被「鏡周刊」報導同居民進黨發言人顏若芳。國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪被問到此事，江啟臣強調自己每天都會回家；被問到是否是安太歲？（此處應為「安太座」的口誤）他幽默回：「我不能自己睡，要跟她睡」。

王定宇過去營造愛妻形象，去年友人在臉書貼出王替太太慶生的照片，友人留言並稱「太座安得好，家庭幸福沒煩惱」；今卻爆出同居顏若芳，愛妻形象破功。

主持人王淺秋表示，江啟臣上午行程晚到，是因為假日都會回到台中家裡，江說，自己每天都會回家；王淺秋詢問江啟臣，是要安太歲（座）嗎？所以不會發生有5天留宿在別的女生家的事嗎？江啟臣笑回：「不只安太歲（座），我不能自己睡，要跟她睡！」

王淺秋又問江啟臣，至少每天回家不會被拍到，江笑回：「不會，我很安全」。