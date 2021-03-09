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蔡英文要大家成更精鍊改革者 孫大千：最高段的金光黨
藻礁公投連署累計人數突破50萬大關，蔡英文在總統在臉書表示，希望大家能成為更精鍊的改革者，能理解政治現實。前立委孫大千在臉書列出「七個殘酷事實」，批評蔡英文真的夠了，別在華麗詞藻下再騙人民。明明就是一位「最高段的金光黨」，居然還有臉期許大家可以試著成為一名更精鍊的改革者。
孫大千列出「七個殘酷事實」包括：第一，改革不是三言兩語就做得到，所以藻礁永存只是說說而已；第二，因為離岸風電需要外商的資金和技術，成功的可能性不大；第三，雖然風電和光電能創造乾淨的能源，但也可能排擠漁場或農地，因此，大家也不必期望太高。
第四，因為現實確實是充滿了挑戰，所以，民進黨的能源轉型方案，可能只是一個遙不可及的謊言；第五，在各種利弊得失之間，來回做權衡之後，民進黨政府決定犧牲藻礁；第六，希望年輕世代既保有價值理念，又能理解政治現實，這樣就可以體諒蔡英文的難言之隱；第七，原來，願意和蔡英文站在一起的人，才是「更精鍊的改革者」。
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