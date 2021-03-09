週刊爆已婚立委王定宇同居黨發言人顏若芳 王：只是分租房間

一向給人愛妻顧家形象的民進黨台南市立委王定宇，遭週刊爆料在台北與黨發言人顏若芳同居，次數頻繁，兩人時常同進同出，顏還常開車送王到立院上班及提供早餐，雙方互動儼然就像同居人。對於爆出同居風暴，兩人回應「只是分租房間」的關係。

據《鏡週刊》報導，已婚的民進黨籍台南市立委王定宇，經常留宿民進黨發言人顏若芳住處，次數頻繁，最高一週有5天留宿顏家，甚至連妻子李淑吟生日當晚，王定宇也是住在顏家。

據報導，已婚的王定宇年長顏若芳17歲，顏不僅經常親自開車送王赴立法院上班，還會貼心幫買早餐；王定宇也持有顏家的門禁卡，可以隨時隨意進出顏家，兩人互動熱絡，儼然就像是同居情侶。

對於週刊報導，王定宇表示，因顏家有多一間空房，「我分租在台北當休息處而已」、「有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳兩個房間，我分租一個」；顏若芳也同樣回應「那間房子我有分租房間給王住」。

民進黨立委王定宇與小11歲的妻子李淑吟於2002年結婚，兩人育有3個兒子，李淑吟在事業上輔佐王定宇不遺餘力，王定宇也曾在參選立委造勢晚會上，稱讚妻子是他最大的支柱。