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國民黨主席人選沒最好？ 秦慧珠： 僅侯友宜能贏民進黨

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
秦慧珠今天在臉書表示，「沒有最好的人選」似乎已是國民黨目前隱憂，除了侯友宜，其他人在民調上都輸民進黨的可能候選人。圖／引用自秦慧珠臉書
秦慧珠今天在臉書表示，「沒有最好的人選」似乎已是國民黨目前隱憂，除了侯友宜，其他人在民調上都輸民進黨的可能候選人。圖／引用自秦慧珠臉書

國民黨主席七月改選，國民黨台北市議員秦慧珠今在臉書分析目前台面上的潛在候選人，包括江啟臣、趙少康、韓國瑜、朱立倫、連勝文等，秦慧珠也說，國民黨主席候選人沒有「最好」，只有「還好」。

秦說，「沒有最好的人選」似乎已是國民黨目前隱憂，除了侯友宜，其他人在民調上都輸民進黨的可能候選人，但侯友宜如果參選黨主席，也立刻有人表達，侯友宜一直跟國民黨若即若離，好像他不怎麼愛國民黨。

秦慧珠今天在臉書提到，最近連勝文發文表達黨主席應專職，即不能兼任公職，不再爭取公職提名，特別是總統提名；同時也表示，自己開始慎重考慮參選。

秦慧珠說，現在大家都在談鳳梨，外界可能不關心國民黨內「家務事」，但她在一些和基層里長、台商、社團負責人的小聚私人場合，常即席民調，結果目前每位黨主席潛在候選人，有人表示不支持，例如江啟臣表現平平，沒太多作為；趙少康跟國民黨脫離太久，基層到高層對趙都覺陌生，沒有感情；至於韓國瑜則是受傷太重，應先療傷止痛不必急出來。

至於朱立倫，則是因換柱事件受傷太深，太會精算，過去該出來時不出來，讓大家失望；連勝文則是連家包袱太重，富二代標籤難撕掉。

秦慧珠說，當然每個候選人也都有優點，但選舉比的是誰缺點少，討論到後來，基層都感嘆，好像沒有最好的，就等黨內大家投票吧。

秦慧珠說，「沒有最好的人選」似乎已是國民黨目前的隱憂，除了侯友宜，其他人在民調上都輸給民進黨的潛在候選人，但侯友宜如果參選黨主席，立刻有人表達，侯友宜一直跟國民黨若即若離，好像他不怎麼愛國民黨。

「沒有最好，只有還好」。秦慧珠說，2024還沒到，2021黨主席迫在眉睫，也拜託各潛在候選人加油努力，勤練武功，把自己的優點放大、缺點縮小，這樣才能自助助黨，否則誰當選黨主席，好像都救不了國民黨。

國民黨 秦慧珠 侯友宜

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