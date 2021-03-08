金酒無預警漲價 監委要查：恐產生內線交易誘因

金酒公司日前宣布，由於大宗酒品價格逾9年未做調整，即日起調高部分酒品售價，漲幅約6%至12%不等，平均漲幅約10%，消息一出導致部分地區盤商強烈不滿，質疑代理商若有50億元庫存，即現賺5億元，此舉恐有圖利代理商之虞。監察院今天指出，金酒公司無預警漲價部分酒品，恐產生內線交易誘因及「資訊不對稱」效應，監察委員賴振昌、賴鼎銘及鴻義章已申請自動調查。

監察委員表示，金酒公司於110年3月2日宣布調高部分酒品售價，漲幅約6%至12%不等，然而酒類商品具有倉儲設備簡單、保存期限長的特性，粗估所需之規畫、資金調度、商品去化、資金回收等期程不長，當盤商都把庫存賣完，竟然遇到進貨突發性漲價，恐造成不同銷售通路之間的差別待遇。該無預警的漲價措施，將導致「資訊不對稱」效應，其中有無內線交易？金酒公司相關內控制度是否落實？將進一步深入瞭解。