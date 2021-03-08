幕後／召委選舉為何「綠白合」？ 柯文哲下令不准「藍白合」

立法院各委員會今天選舉召委，國民黨取得7席召委，但其中有3席是抽籤抽中，並未獲得民眾黨支持。據了解，民眾黨主席柯文哲兩周前與國民黨主席江啟臣會面，引發黨內雜音，隨後柯在市府內部組「綠色連線」，試圖淡化「藍白合」印象，這次召委合作也是柯文哲親自下令。

國民黨立院黨團總召費鴻泰在過年後曾找民眾黨立委喝茶，也拜託黨內立委私下與民眾黨立委接觸。上周三在委員會名單確定後，隔天費鴻泰帶著4位副書記長到民眾黨團拜訪，希望他們能夠支持，還有什麼需要合作的也可以再談，不過，民眾黨團表示周五要開黨團大會決定，但上周五後就對國民黨「已讀不回」，以有行程為由，婉拒見面。

國民黨團幹部後來請人幫忙帶話給民眾黨立委，說明合作方式，但都未獲回應。上周五，民眾黨團開完會後，就有國民黨幹部聽聞民眾黨立委邱臣遠可能獲民進黨支持禮讓召委，希望有機會與民眾黨立委溝通，但怎麼約都約不到。周日晚間，國民黨團幹部在黨團群組明確表示，民眾黨已經決定與民進黨合作，並獲得一席召委，「明天（周一）只能抽籤決勝負」。

據了解，費鴻泰年後找民眾黨喝茶消息曝光後，民進黨也開始與民眾黨接觸，而柯文哲在與江啟臣見面後遭到黨內反彈，又急著脫掉「藍白合」的帽子，最後下令民眾黨團不能再跟國民黨團合作，就連民眾黨去國民黨那邊喝茶都被斥責。

費鴻泰上周呼籲時代力量等小黨不要變成「小綠」，事實上是在暗示民眾黨不要也變成「小綠」，希望他們能看看過去小綠的下場。據悉，民眾黨有部分立委私下向國民黨立委坦承，確實某些民生議題立場上與民進黨不同，但「黨意不可違」，他們也有為難之處。

國民黨黨務人士說，國民黨從來就沒說選舉要藍白合，但立院的議事攻防和議題合作是另外一回事，民眾黨去年參加反萊豬遊行，又很關心藻礁議題，但在經濟、衛環委員會卻都支持民進黨，自己就站得住腳嗎？黨務人士批評，柯文哲立場反覆無常，根本不能相信，如果連議題都不能合作也好，「選舉時，去分綠的票，不要來分藍的票！」