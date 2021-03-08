文化部政務次長 政院宣布李靜慧接任

立法院召委選舉落幕，民進黨團雖然禮讓一席交通委員會召委後，獲得台灣民眾黨團相挺，在各委員會中得到關鍵少數票支持，但面對國民黨團的好籤運，最終僅取得8席召委，與國民黨團的7席召委，形成分庭抗禮之勢。...

2021-03-08 15:41