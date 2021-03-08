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文化部政務次長 政院宣布李靜慧接任
行政院今宣布，文化部政務次長由李靜慧接任。行政院發言人羅秉成表示，次長彭俊亨轉赴學界任職，出缺的政務次長一職由現任高雄流行音樂中心董事李靜慧接任。
羅秉成表示，李靜慧畢業於國立台灣師範大學歷史學系、國立台北藝術大學行政與管理研究所碩士班。曾任行政院文化建設委員會機要專門委員、國立傳統藝術中心機要秘書、中華民國表演藝術聯盟專案經理、財團法人蘭陽文教基金會副執行長、社團法人天主教蘭陽青年會/蘭陽舞蹈團執行長、國立故宫博物院政務副院長等職。
羅秉成表示，李靜慧曾於民間團體任職，長期耕耘文化、表演藝術等領域，也於政府部門服務，歷練完整，嫻熟文化行政業務。蘇貞昌院長盼能借重其豐富經驗，繼續推動藝文產業永續發展，厚實文化內容根基。
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